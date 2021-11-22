"Каждый из нас либо вакцинируется, либо переболеет, либо умрет": глава Минздрава выступил с предупреждением для немцев

"Каждый из нас либо вакцинируется, либо переболеет, либо умрет": глава Минздрава выступил с предупреждением для немцев

В Германии продолжается четвертая волна коронавируса.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал невакцинированных немцев делать прививки от коронавируса. Он заявил, что "до конца зимы каждый из нас либо прививается, либо переболеет, либо умрет".

Об этом он сегодня, 22 ноября, сказал во время прес-конференции по вакцинации против COVID-19, пишет Vice.

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По его словам, сейчас в Германии продолжается четвертая волна заболеваемости коронавирусом. В последние несколько недель в Германии наблюдается значительный рост количества случаев COVID-19. За минувшие выходные было зарегистрировано около 30 000 новых случаев, что почти вдвое больше, чем на прошлой неделе.

Он добавил, что в Германии без прививок остается треть населения. Министр предупредил, что новый "Дельта"-вариант очень заразен, поэтому немецкое Минздрав настоятельно рекомендует вакцинацию.

Напомним, ранее известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер рассказал, можно ли инфицироваться коронавирусом через глаза.

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