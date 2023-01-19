"Каждый понедельник боится того, что случится до пятницы": в Bellingcat предположили, кто может сместить Путина

Башен Кремля становится больше. Раньше наблюдалась хоть какая-то консолидация вокруг его руководителя Владимира Путина. Однако после начала полномасштабной войны стало ясно, что все идет совсем не по плану. Итак, в Кремле начали прорастать новые башни. Среди них наиболее заметной можно назвать "башню Пригожина ".

Об этом сказал руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев в интервью "Главкому".

"Пока я наблюдаю за тем, как появляются дополнительные башни. То есть их становится больше. Вот действительно. Последние два-три года повар Путина постоянно был обижен, потому что не смог удержать субъектность в структуре "Вагнера", ему запретили зарабатывать с С помощью своей частной армии в Африке, не говоря уже о том, что его не пригласили принять участие в войне с самого ее начала, он вынужден был приглашать себя сам и наконец доказал свое преимущество по сравнению с министерством обороны. тяготение для образования новой башни", — отметил Христо Грозев.

Он добавил, что есть новое ответвление в системе башен. И это только хуже для Путина, потому что ставит под еще большее сомнение стабильность его власти.

"И, кстати, однажды группировка "ястребов", сплоченная вокруг Пригожина, может в конце концов сместить Путина. Правда, наслаждаться властью им представится не слишком долго, ведь уход от нее предыдущего водителя автоматически станет сигналом для угнетенной до сих пор российской элиты. все, чтобы организовать «свободную Россию», в которой лучше будет житься прежде всего владельцам крупного капитала», — отметил Грозев.

Руководитель независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat также рассказал об отношениях диктатора РФ с силовым блоком.

"Поскольку у него все больше доминирует параноидальное восприятие действительности, то он боится всех силовиков. Больше всего, конечно же, "Вагнера". Вообще, на мой взгляд, просыпаясь каждый понедельник, российский диктатор напуган. Потому что он должен придумать себе, как поступить так", чтобы всю следующую неделю показаться человеком, обладающим реальной властью. Поэтому-то каждый понедельник он боится того, что случится до пятницы", — добавил Грозев.

Добавим, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал: глава Кремля Путин испугался влияния "Пригожина", а также лидера Чечни Рамзана Кадырова, и решил убрать их с информационного поля в России.

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