"Каждый страдает так или иначе": в ВОЗ предупредили о пагубном влиянии пандемии коронавируса на психическое здоровье

"Каждый страдает так или иначе": в ВОЗ предупредили о пагубном влиянии пандемии коронавируса на психическое здоровье

В ВОЗ призывают улучшить услуги психологической поддержки для своих граждан.

Пандемия коронавируса может иметь долгосрочное влияние на психическое здоровье людей. В связи с этим странам следует улучшить услуги психологической поддержки для своих граждан.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге, пишет газета The Guardian.

По его словам, на психику людей коронавирус влияет по-разному и проявляется также неодинаково: от беспокойства, связанного с инфицированием коровирусом, самоизоляцией, до последствий, связанных с безработицей, финансовыми трудностями и социальной изоляцией.

В свою очередь, Организация призывает руководство стран обратить внимание на укрепление служб охраны психического здоровья и улучшить доступ к медицинской помощи и психологической поддержке в учебных заведениях и рабочих местах.

"Психическое здоровье и благополучие должны рассматриваться как фундаментальные права человека. Каждый страдает так или иначе. Пандемия потрясла мир. В мире погибло более четырех миллионов человек, источники средств к существованию разрушены, семьи и общества в разводе, предприятия разорены, а люди лишены возможностей", — констатировал он.

Так, Клюге вспомнил историю 38-летней женщины из Греции, которая пожаловалась на ухудшение психического самочувствия. Начиная с 2002 года, женщина лечила свою болезнь, но коронавирус значительно ухудшил его положение. Из-за карантина женщина не имела возможности посещать группы поддержки, видеться со своими родителями, а потому ей пришлось усилить лечения.

Напомним, ранее немецкие исследователи рассказали о влиянии локдауну на психическое здоровье людей.

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