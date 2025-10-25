"Каждый третий на антидепрессантах": блоггер назвал страны, куда не стоит ехать украинским беженцам

Украинские беженцы

Реклама

Украинский блоггер Тимофей Лазаускас, известный в соцсетях как «Свой в Украине и Британии», поделился шокирующим списком только кажущихся раем для эмигрантов стран. Он назвал 8 популярных направлений, где, по его мнению, можно «сломаться» уже через год из-за одиночества, безумных цен и бюрократии.

Об этом он написал в Instagram.

Реакция украинцев в комментариях оказалась неожиданной: многие согласились, отметив, что война помогла им понять ценность собственного дома.

Реклама

Канада: «Серость и одиночество»

Во главу угла блогер поставил Канаду. Несмотря на приветливый имидж, реальность, по его словам, строга.

«25 на термометре и минус на карте уже после первого месяца, если зарабатываешь меньше 3000 USD», — пишет он.

Главная проблема — социальная изоляция: «Сосед может не здороваться годами, и это считается нормой».

Реклама

Австралия: «Изоляция под солнцем»

Австралия, звучащая как рай, на деле оказалась финансовой ловушкой.

«Аренда выросла на 24% за год, кофе стоит $7, а зарплата стоит на месте», — отмечает Тимофей.

К этому прилагается географическая изоляция — 20 часов полета в Европу.

Реклама

Новая Зеландия: «Цены Лондона, зарплаты Варшавы»

Романтика Новой Зеландии, по словам блоггера, быстро исчезает. Главные минусы:

«Цены, как в Лондоне, зарплаты как в Варшаве. Медленный интернет, в большой город — пол дня лететь».

Дания: «Счастье на бумаге»

Реклама

Самый жесткий блогер высказался о Дании, которую часто называют страной счастливых людей.

«На самом деле — полгода тьмы и тишина, источающая изнутри. Каждый третий житель — на антидепрессантах, даже местные мечтают о солнце», — пишет Лазаускас.

Германия: «Бюрократический круг»

Идеальную немецкую систему блоггер назвал «убивающей энергию».

Реклама

«Без прописки — не снимешь жилье, без регистрации не откроешь счет. Круг бюрократии заперт. Даже имея деньги, ты годами чувствуешь себя чужим», — объясняет он.

Испания: «Выживание под солнцем»

Испания, по мнению Тимофея, — рай для отпуска, но сплошная борьба для жизни.

«Молодежная безработица — 30%, средняя зарплата — 1200 евро, половину съедают налоги. Ты мечтал о море, а получишь выживание под солнцем», — пишет Лазаускас.

Реклама

США: «Миф на кредитах»

Американская мечта также подверглась критике.

«Миф о возможностях держится на кредитах. Две трети людей живут от зарплаты до зарплаты, страховка $1000 в месяц, и каждый день это бег по кругу», — говорит мужчина.

Италия: «Без связей тебя не услышат»

Реклама

Мечта об итальянском «дольче вита» разбивается о реальность.

«Без связей и речи тебя просто не услышат. На севере дорого, на юге — безработица. А бюрократия такова, что даже местные вздыхают», — говорит блоггер.

Реакция украинцев

В комментариях под сообщением мнения многих украинцев оказались похожими. Многие поблагодарили автора за трезвый взгляд, а некоторые отметили, что именно война и вынужденный переезд помогли переоценить Украину.

«Знаете что я думаю… У войны все же есть плюсы — наши люди… наконец-то поняли, что Украина во многих аспектах лучше, чем большинство развитых стран мира», — пишет одна из подписниц.

Реклама

«Лучше дома, в Украине. А за границу только посмотреть», — добавляет другая.

Но самый популярный комментарий был лаконичным: «Мы просто хотим домой».

Напомним, в Польше заявили, что больше не могут принимать украинцев. Варшава отмечает необходимость интеграции и ассимиляции вновь прибывших во избежание социальных проблем.