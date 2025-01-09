"Кажется гораздо серьезнее": Дания обеспокоена намерениями Трампа по Гренландии

Союзники и советники Дональда Трампа предупреждают, что он настроен более решительно.

Датские чиновники выражают обеспокоенность по поводу серьезности намерений избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, что вызвало напряжение в отношениях между странами.

Об этом пишет CNN.

Во время своего первого президентского срока Трамп предложил приобрести Гренландию у Дании, идею назвали "абсурдной". Однако, по сообщению CNN, на этот раз союзники и советники Трампа предупреждают, что он настроен более решительно. Датские чиновники озабочены возможными последствиями, в том числе в отношениях с США как важным союзником в НАТО.

"Эта инициатива кажется гораздо серьезнее, чем в 2019 году", — отметил высокопоставленный датский чиновник.

Во вторник Трамп на пресс-конференции заявил, что Гренландия нужна США в целях национальной безопасности. Он даже предположил возможность экономического или военного давления, если Дания не согласится с передачей контроля над островом.

"Люди действительно даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на это, но если они знают, они должны отказаться от этого, потому что это нужно нам для национальной безопасности", — сказал он во время пресс-конференции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал не воспринимать эту идею серьезно, однако в Дании не согласны с таким подходом. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о необходимости диалога с администрацией Трампа во избежание дипломатического кризиса.

"Мы открыты для диалога с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще более тесно, чем сейчас, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций", – заявил Расмуссен журналистам. США давно тесно сотрудничают с Данией в Арктике и Гренландии, где США содержат свою северную военную базу.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выступил с заявлением, что Гренландия принадлежит ее народу, и будущее острова будут решать только гренландцы.

"Гренландия принадлежит народу Гренландии", – сказал он. "Наше будущее и борьба за независимость – это наше дело".

Франция и Германия также отреагировали на высказывания Трампа. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил принцип нерушимости границ, а французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам посягать на его территории.

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Дополнительное внимание привлек визит Дональда Трампа-младшего в Гренландию. В знак того, что он хочет принять участие в решении этого вопроса, Трамп в среду посетил встречу Трампа-младшего с жителями Нуука (Гренландия) и заявил, что США и весь мир нуждаются в Гренландии, поскольку она имеет стратегически важное расположение.

Хотя поездка была приватной и не предполагала официальных встреч, датские чиновники внимательно следили за его пребыванием на острове.

Напомним, что Правительство Дании объявило об увеличении расходов на оборону Гренландии, являющейся ее самоуправляющейся частью, после того, как Дональд Трамп в очередной раз заговорил, что хочет купить самый большой остров мира.