Мир
258
Кажется, не сработала: глава Пентагона потролил российские системы ПВО в Венесуэле

Хегсет высмеял российские системы ПВО, которые должны были защищать Венесуэлу, но не смогли отразить атаку США.

Дмитрий Гулийчук
Пит Хегсет

Пит Хегсет / © Bloomberg

Министр войны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет высмеял качество работы российских систем ПВО, защищавших небо над Венесуэлой.

Об этом он сказал, выступая на верфи Newport News Shipbuilding Yard в штате Вирджиния.

«Почти 200 наших американцев вошли в центр Каракаса… Кажется, это российское ПВО не так уж хорошо сработало, не так ли?», — сказал Хегсет.

Он подчеркнул, что захватить диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро удалось без всякой жертвы среди американских спецназовцев.

Напомним, 3 января Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле.

Впоследствии президент США заявил, что американские военные захватили вместе с супругой и увезли из страны диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

