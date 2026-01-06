- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 258
- Время на прочтение
- 1 мин
Кажется, не сработала: глава Пентагона потролил российские системы ПВО в Венесуэле
Хегсет высмеял российские системы ПВО, которые должны были защищать Венесуэлу, но не смогли отразить атаку США.
Министр войны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет высмеял качество работы российских систем ПВО, защищавших небо над Венесуэлой.
Об этом он сказал, выступая на верфи Newport News Shipbuilding Yard в штате Вирджиния.
«Почти 200 наших американцев вошли в центр Каракаса… Кажется, это российское ПВО не так уж хорошо сработало, не так ли?», — сказал Хегсет.
Он подчеркнул, что захватить диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро удалось без всякой жертвы среди американских спецназовцев.
Напомним, 3 января Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле.
Впоследствии президент США заявил, что американские военные захватили вместе с супругой и увезли из страны диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.