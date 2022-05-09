"Кажутся "неудобными": поведение российских дипломатов в ООН кардинально изменилось после нападения РФ на Украину

С 24 февраля, когда Россия цинично напала на Украину, поведение российских дипломатов в ООН совершенно изменилось.

Как считает посол США в ООН, российские дипломаты чувствуют себя приносящими дискомфорт. А для дипломатов других стран, входящих в ООН, россияне кажутся неудобными.

Об этом сообщила посол США в ООН Линда Томас Гринфилд, передает CNN.

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По ее словам, теперь посол РФ в ООН Василий Небензя стал появляться на заседаниях международной организации реже. Он часто посылает вместо себя своего заместителя или экспертов.

"С первого дня, 24 февраля, когда мы заседали на экстренном заседании Совета Безопасности, а россияне председательствовали в Совете Безопасности, мы заметили, что их поведение в Совете значительно изменилось. Мы знаем и ожидаем, когда они отреагируют на то, что мы говорим, но я подозреваю, что для них все очень хорошо продумано и за сценарий", — сказала она.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на нападение на школу в Белогоровке Луганской области 7 мая, где скрывались мирные люди. В результате ракетного удара погибли 60 человек. Генсек ошеломлен этим сообщением.

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