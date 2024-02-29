Казнь серийного убийцы полностью отменили после восьми неудачных попыток: что произошло

Он находится за решеткой уже полвека.

Казнь серийного убийцы была остановлена после восьми неудачных попыток ввести внутривенный катетер для смертельной инъекции.

Об этом пишет Metro.

73-летний Томас Юджин Крич, признанный виновным в пяти убийствах в трех штатах и забивший до смерти своего сокамерника, 28 февраля утром был отвезен на каталке в камеру казней в Учреждении строгого режима штата Айдахо.

Казнь Крича должна была быть исполнена, поскольку он остается одним из заключенных, приговоренных к смертной казни дольше всего в США. Но трем членам медицинской бригады не удалось найти вену для введения капельницы, несмотря на восемь попыток.

Привязав руки к столу, Крич посмотрел на членов своей семьи и представителей и протянул пальцы. Казалось, он говорил кому-то: "Я люблю тебя".

Томас Юджин Крич / Фото: Idaho Department of Correction

Когда казнь была отменена, смотритель подошел к Кричу, несколько минут тихо разговаривал с ним и сжал его руку. Через несколько часов генеральный прокурор Рауль Лабрадор заявил, что "правосудие снова затянулось". После неудачных попыток адвокаты Крича быстро подали ходатайство об отсрочке дела.

"Неудачная попытка казни" доказывает "неспособность управления исправительных учреждений провести гуманную и конституционную казнь", заявили его адвокаты в иске, поданном в окружной суд США.

Айдахо подтвердил, что штат не будет снова пытаться казнить Крича до истечения срока его нынешнего смертного приговора, и суд разрешил это.

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Крик находится за решеткой уже полвека после того, как в 1981 году его приговорили к смертной казни за смертельное избиение 22-летнего заключенного Дэвида Дэйла Дженсена.

Уроженец Огайо в 1973 году был оправдан за убийство в Тусоне, штат Аризона, а в следующем году был осужден за убийства в Орегоне и Калифорнии, куда он отправился после того, как его выписали из психбольницы на выходные.

Позже, в 1974 году, Крича арестовали после убийства двух маляров, подобравших его и его девушку.

Федеральная служба обороны штата Айдахо заявила, что обвинила ведомство в том, что оно позволило "неизвестным лицам с неизвестной подготовкой" провести казнь.

"Именно такое несчастье, о котором мы предупреждали государство и суды, может произойти при попытке казнить одного из самых старых заключенных, приговоренных к смертной казни в стране", — заявили в Федеральной службе обороны.

Казнь Крича была остановлена после того, как Кеннет Юджин Смит, заключенный в камере смертников в течение 35 лет, переживший неудачную казнь, был убит во время первой в США процедуры казни преступника с использованием газообразного азота.

Напомним, в Китае казнили пару, которая выбросила двоих детей из окна многоэтажки. Жуткий случай шокировал всю страну.

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