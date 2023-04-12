Казнь украинского военнопленного — не единичный случай: заявление мониторинговой группы ООН

В среду, 12 апреля, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила об возмущении ужасными видео с казнью украинского военнопленного и изуродованными телами, вероятно, военных ВСУ.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ООН.

“На одном из видео показана жестокая казнь человека, который, видимо, является украинским военнопленным, а на другом — изуродованные тела возможных украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай", — говорится в заявлении.

В миссии ООН напомнили, что ранее в своих отчетах уже фиксировали ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе тех, которые были совершены против военнопленных.

"Эти последние нарушения также должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности", — призывают в ООН.

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Как сообщалось ранее, 16 марта уполномоченная ООН независимая международная следственная комиссия по Украине опубликовала отчет по военным преступлениям России. В этом документе говорится, что во время вторжения в Украину Россия совершила широкий спектр военных преступлений, включая умышленные убийства, систематические пытки и депортацию детей.

Напомним, поздно вечером 11 апреля Сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Перед этим они его пытали, а затем живому отрезали голову. Российские военные сняли очередное военное преступление. Судя по месту, где снят ролик, он архивный: там зеленые деревья и кустарники, оккупанты и казненный сравнительно легко одеты.

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