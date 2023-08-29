Казнь в пустыне: кровавый геноцид в Судане и невидимая рука "Вагнера" (фото, видео)

Расследование о зверствах, совершенных в течение одного дня, открывает окно в масштабы злоупотреблений, скрытые от глаз общественности.

Сотни семей собрались в столице Западного Дарфура Эль-Генейни 15 июня, планируя побег из того, что превратилось в адский пейзаж из взорванных зданий, разрисованных расистскими граффити, и улиц, покрытых труппами. Губернатор штата только что был казнен и изуродован арабскими ополченцами, и гражданскому населению не оставалось ничего другого, кроме как бежать.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала CNN с подробностями ужасной резни, которая считается одним из самых жестоких инцидентов в истории пострадавшего от геноцида суданского региона.

По свидетельствам, собранным CNN, мощные военизированные Силы быстрого реагирования и союзные им ополченцы охотились на неарабов в разных частях города и близлежащих пустынных районах, в результате чего сотни людей погибли, спасаясь бегством, как свидетельствуют собранные данные.

SUDAN WAR TURNS RACIST



The governor of Sudan’s West Darfur region has been brutally murdered. Abdallah Abkar was killed shortly after accusing the Rapid Support Forces paramilitary group of committing 'genocide.' He’d also raised fears that Arab tribes would attack African ones… pic.twitter.com/mDV33YjddK — African Stream (@african_stream) June 16, 2023

CNN проанализировала видео, фотографии и спутниковые снимки, а также собрала 11 свидетельств очевидцев и тех, кто пережил насилие в Эль-Генейне, в том числе гуманитарных работников, собиравших тела погибших, и хирурга, лечившего раненых в Чаде, чтобы составить ужасы. 15 июня.

Поскольку убийства в Судане не прекращаются, а насилие, по сообщениям, набирает обороты, расследование CNN о зверствах, совершенных в течение одного дня, открывает окно в масштабы злоупотреблений, в большинстве своем скрытые от глаз общественности.

Ранним утром того дня жители массово отправились из южной части Эль-Генейны, многие пытались добраться до расположенного неподалеку суданского военного штаба, где, по их мнению, они могли бы найти безопасность. Но, по их словам, их попытки были быстро сорваны атаками сил быстрого реагирования. По словам выживших, некоторых казнили прямо на улицах.

Остальные погибли в результате массового утопления, в них стреляли, когда они пытались пересечь реку. Многие, кому удалось выбраться, попали в засаду у границы с Чадом, были вынуждены сидеть на песке, прежде чем им приказали бежать в безопасное место, поскольку их обстреливали пулями.

Многие из тех, кому удалось выбраться, попали в засаду у границы с Чадом/Twitter

“15 июня было убито более 1000 человек. Я собирал тело в тот день. Я собрал огромное количество”, — рассказал CNN один местный гуманитарный работник, попросивший не называть его имя из соображений безопасности. По его словам, погибшие были похоронены в пяти разных братских могилах в городе и его окрестностях.

Не имея доступа к городу, CNN не смогли самостоятельно проверить истинное количество жертв, но свидетельства собирателей тел, гуманитарных организаций, врачей и выживших дают определенные подсказки.

Конфликт между силами быстрого реагирования и суданской армией разразился в апреле. С тех пор, по оценкам Международной организации по миграции, более миллиона человек бежали в соседние страны.

Сейчас телекоммуникационное отключение и бегство международных гуманитарных групп практически отрезали Дарфур от внешнего мира. Но новости о резне 15 июня начали просачиваться из региона от сбежавших в Чад беженцев. Доказательства, выявленные CNN, свидетельствуют о том, что за занавесом тайны Силы быстрого реагирования и их союзники ведут неизбирательную кампанию по массовым убийствам и сексуальному насилию, подобных которым регион не видел за последние десятилетия.

Официальный представитель RSF заявил CNN, что организация "категорически" отрицает эти обвинения.

"Сказать, что ты массалит — это смертный приговор", — отметил Джамал Хамисс, адвокат по правам человека, имея в виду свое неарабское племя, одно из самых больших в Дарфуре. Хамисс был среди тех, кто рассказал, что они бежали из Эль-Генейны в Чад, пережив ряд позиций сил быстрого реагирования и союзных ополченцев, скрывая свою этническую принадлежность.

По его словам, ему удалось избежать казни лишь потому, что он убедил боевиков, что принадлежит к этнической группе той, на которой он в совершенстве владеет.

Хамисс напоминает, как 8-летний мальчик схватил его за руку, когда часть группы шла к границе с Чадом, спеша удалиться от насилия.

«Когда мы прибыли в Шукру, нас схватили, – рассказывает Хамисс. – Они сказали нам бежать. Они застрелили 8-летнего мальчика. Он пытался скрыться, и они выстрелили ему в голову. 15 июня было одним из самых плохих дней за всю историю Дарфура”.

Возрождение сценария геноцида

Дарфур был опустошен десятилетиями кампании этнических чисток, пик которой пришелся на начало 2000-х годов, которую возглавил Мухаммед Хамдан Дагало — широко известный как Хемедти. Тогдашний лидер ополчения Джанджавид, Хемедти, а ныне командующий Силами быстрого реагирования, похоже, возродил эту тактику в общенациональной борьбе за то, чтобы вырвать контроль над Суданом в военных странах.

Командир Сил быстрого реагирования генерал Мухаммед Хамдан Дагало (Хемедти) выступает на пресс-конференции в Хартуме, Судан, в апреле 2019 года/Associated Press

До начала нынешней войны в Судане Хемедти был вторым самым влиятельным человеком в суданском правительстве. Он объединился со своим ожесточенным врагом, военным лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, чтобы подавить демократическое движение, которое помогло свергнуть тогдашнего диктатора Омара аль-Башира, а затем возглавил переворот против международно признанного переходного правительства.

Когда их соперничество переросло в открытую войну, Дарфур стал горячей точкой конфликта. Хемедти удвоил свои усилия по укреплению контроля над беспокойным регионом, захватив ключевые пограничные переходы, которые помогли ему увеличить поставки оружия от внешних игроков, таких как российская группа вагнеровцев, и начало жестокое наступление на местные племена, повлекшие масштабные человеческие жертвы.

Несколько недель спустя после начала конфликта в Судане общественные активисты в Дарфуре предупредили, что Суданские вооруженные силы и их союзники ускорили насилие в регионе, сжигая большие участки земли в селах и целых районах, произвольно убивая мирных жителей и насилуя женщин.

Эль-Генейна — самый большой суданский город, попавший под власть Сил быстрого реагирования и его предшественника Джанджавид. В течение нескольких недель вооруженные местные жители боролись против RSF и их союзников, поскольку город подвергался постоянным нападениям и обстрелам.

В июне Организация Объединенных Наций забила тревогу из-за этнических преследований и убийств людей из общины массалитов в Эль-Генейне после сообщений о казнях без суда и следствия и “постоянных разжигания ненависти”, включая призывы к их убийству или изгнанию.

Подавляющее большинство тех, кому удалось выбраться из Эль-Генейны в живых, нашли убежище в приграничном чадском городе Адре, расположенном примерно в 35 километрах от города.

По данным организации "Врачи без границ" (MSF), которая управляет единственной больницей в Адре, 15 июня город принял наибольшее количество мигрантов за один день, а также наибольшее количество жертв — 261 — с момента начала конфликта в Судане. На следующий день количество раненых, прибывших в больницу, было еще больше: 387.

"Отсюда поступали гражданские лица, которых доставляли всеми возможными способами", — рассказал в интервью CNN доктор Папи Малоба, единственный хирург MSF, работавший в Адре 15 июня.

По словам Малобы, большинство ранений, которые он лечил, указывали на то, что люди были застрелены во время побега — огнестрельные ранения в спину, ноги и ягодицы. Среди раненых было много женщин и детей.

Среди жертв — женщины и дети/Twitter

«Я помню первую смерть, которую я зафиксировал, – сказал Малоба, рассказывая о 15 июня. — Это был 2-летний ребенок, которому несколько раз выстрелили в живот».

В период с 15 по 18 июня в больницу MSF обратились 112 женщин с огнестрельными ранениями и травмами, полученными в результате избиений и других приступов. Половина из них была беременна.

Эль-Генейна впервые была вовлечена в нынешний конфликт в Судане в конце апреля. По свидетельствам очевидцев и общественных организаций силы быстрого реагирования и их союзники неоднократно обстреливали город, что привело к сотням смертей в первые месяцы насилия.

Бои усилились в начале июня и завершились казнью губернатора Западного Дарфура Хамиса Аббакара 14 июня. После его смерти появились видеокадры, на которых видно, как Аббакара заключают под стражу бойцы Сил быстрого реагирования. Суданские военные обвинили RSF в его убийстве, но они это обвинение отрицают.

"В последний раз, когда мы регистрировали число погибших в Эль-Генейне, оно составляло 884 человека", — рассказал CNN местный гуманитарный работник из Эль-Генейны, работающий на западную некоммерческую организацию. Это было 9 июня. После 9 июня все поменялось. Погибших стало бесчисленное количество”.

"Расстреливали, когда они тонули"

По словам очевидцев, группа беженцев попала в засаду почти сразу после того, как ранним утром 15 июня начала свой побег. Первый серьезный инцидент произошел перед учебной лечебницей Эль-Генейна, недалеко от центра города. "У боевиков были крупнокалиберные пулеметы советских времен и другое тяжелое вооружение", — рассказал Хамисс, адвокат из Эль-Генейны.

“Я видел подразделения ВС РФ своими глазами. Они были одеты в военную форму и головные уборы "джанджавид", — рассказал Хамисс. – Они стояли перед нами и обстреливали нас пулями”.

По словам источников CNN, толпа разошлась. Кое-кто искал убежища в соседних домах, а другие продолжили движение на север в Ардмат, где расположена военная база суданской армии. По словам очевидцев и собирателя тел, около 300 человек направились к востоку к речной долине, известной как Вади Каджа, надеясь пересечь обычно неглубокую реку в попытке спастись от наступления Сил быстрого реагирования и их союзников.

Но в тот день, по словам очевидцев, река была выше обычного, и это подтверждается спутниковыми снимками, что привело к тому, что десятки людей, не умевших плавать, утонули. Трое очевидцев из Вади-Каджа рассказали, что ополченцы стреляли по людям в воде, в том числе по детям и пожилым людям, отчаянно пытавшимся переплыть реку.

Один гуманитарный работник, попросивший не называть его имени из соображений безопасности, сказал, что он был свидетелем непосредственных последствий и насчитал около 120 погибших.

Захра Адам, активистка движения по правам женщин из Эль-Генейны, рассказала CNN, что она спасла от утопления двух мальчиков. «Я пыталась снять видео, но за мной стоял вооруженный мужчина, и я не могла, – сказала Адам. Нас оцепили бойцы. Они были повсюду”.

CNN проверила несколько видео, снятых на следующий день после резни, на которых видны тела на улице и масштабные разрушения в радиусе километра от Вади-Каджа, что помогает подтвердить свидетельства о том, что бегущие семьи были разбросаны в результате нападений и вынуждены были бежать к реке.

Видео с кучи тел, распространенные в социальных сетях в начале той же недели, также были географически привязаны к этой местности, что свидетельствует о том, что это место неоднократно становилось местом насилия. Тела можно было увидеть на спутниковых снимках этой местности от 21 июня.

Суданский Красный Полумесяц собирает тела

Пропагандистское видео, опубликованное RSF на своем официальном канале YouTube 2 июля, еще больше подтвердило утверждение о массовых убийствах в Эль-Генейне.

На кадрах видно, как командующий RSF в Западном Дарфуре генерал Абдельрахман Джума — также фигурирующий в видео с похищением губернатора Западного Дарфура — руководит операцией по "зачистке" города.

На видео Джума благодарит членов Суданского общества Красного Полумесяца за помощь. Общество является основным партнером Международного Комитета Красного Креста в Судане, который заявил, что его сотрудники помогают распределять гуманитарную помощь и собирать тела погибших с самого начала конфликта.

Командующий Силами быстрого реагирования Западного Дарфура генерал Абдельрахман Джума присматривает за операцией по "зачистке" города. Скриншот/YouTube

На прессконференции 26 августа официальный представитель Западного Дарфура Муджиб Рахман Мухаммад Резк заявил, что в Западном Дарфуре и его окрестностях было обнаружено 30 массовых захоронений, в том числе в Вади-Кадже, куда Силы быстрого реагирования и их союзники сбрасывали тела.

Внесудебные казни у границы с Чадом

По словам выживших, бегство из Эль-Генейны стало еще более опасным после того, как семьи выбрались из города, поскольку путь к границе с Чадом был усеян позициями Сил быстрого реагирования и союзных ополченцев.

Двое собирателей тел из Эль-Генейны рассказали, что толпа попала в засаду в четырех или пяти разных местах на примерно 7-километровом участке дороги между городом и Шукри, вблизи границы с Чадом.

Один мужчина, попросивший не называть его имени, рассказал, что потерял восьмерых членов своей семьи в этом районе, где, по сообщениям, базируется база арабских ополченцев. ООН также сообщала об этом месте как о месте, где происходят казни без суда и следствия.

Их казнили. Они шли вместе перед Шукри, и их застрелили сзади», – сказал он. Среди погибших были его отец и дядя, которых, по его словам, застрелили в упор в голову.

“С ними была моя бабушка. Она видела, как на ее глазах убили двоих ее сыновей», — добавил он.

На следующий день после резни жизни в Эль-Генейне замерло, по свидетельству очевидцев и видео с места событий. Город перешел под контроль Освободительных сил Сирии и союзных ополченцев, а гражданское сопротивление неарабского населения было подавлено.

"Телами была устлана улица от Педагогической больницы Генейны вплоть до южной части города", — рассказывает местный житель Захви Идрисс, снявший видео в тот день.

«Это был город-призрак, – сказал он. – Там не было ничего, кроме трупов и ужасных сцен”.

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