Казнь в США длилась более часа / © Associated Press

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В США в штате Техас казнь 70-летнего Рейнальдо Деннеса длилась более часа. Во время введения смертельной инъекции мужчина жаловался на сильную боль, кричал и заявлял, что процедура проходит не так, как должна.

Об этом сообщило издание BBC.

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По словам представительницы Департамента уголовного правосудия Техаса, медики столкнулись с трудностями при поиске вен для введения пентобарбитала. В то же время осуждённый жаловался на боль даже в тех частях тела, куда инъекции не делали.

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Журналист Associated Press Майкл Грачик, который неоднократно присутствовал на казнях, рассказал, что на этот раз свидетелям пришлось необычно долго ждать допуска в помещение. Обычно такие задержки возникают из-за сопротивления осуждённого или сложностей с поиском вен.

Когда присутствующих наконец впустили, Деннес начал кричать от боли. Впоследствии он пожаловался на сильную судорогу в правой ноге и попросил Бога положить конец его страданиям.

«Не думаю, что так должно быть», — сказал мужчина во время процедуры.

Священнослужитель Джефф Гуд, который также наблюдал за приведением приговора в исполнение, рассказал USA Today, что это была самая ужасная казнь из всех, которые он видел. По его словам, осуждённый неоднократно кричал о боли в ноге и дважды повторил, что процедура проводится неправильно.

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Рейналдо Деннеса приговорили к смертной казни за убийство торговца бриллиантами Яноша Шукса в 1996 году. Мужчину тогда нашли мертвым с несколькими огнестрельными ранениями.

В тот же день во Флориде был приведён в исполнение смертный приговор в отношении другого заключённого.

Смертельные инъекции в США вызвали новые споры

Инцидент в Техасе произошел через несколько месяцев после неудачной казни 50-летней Кристи Пайк, осуждённой за убийство. В сентябре женщина перенесла две дозы препарата, после чего её в критическом состоянии доставили в больницу. Впоследствии она вернулась в тюрьму.

Считается, что Пайк стала единственным человеком, выжившим после попытки казни посредством смертельной инъекции.

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Оба случая вновь привлекли внимание к применению пентобарбитала — сильнодействующего седативного средства, подавляющего работу нервной системы. В медицине его применяют для лечения определенных заболеваний, а в больших дозах — для исполнения смертных приговоров.

Ранее федеральное правительство США при администрации Джо Байдена провело проверку применения препарата и выразило обеспокоенность тем, что он может вызывать излишнюю боль и страдания.

После этого администрация Байдена запретила использование пентобарбитала для казней на федеральном уровне. В то же время это ограничение не распространилось на отдельные штаты, которые самостоятельно определяют способы исполнения смертных приговоров.

Напомним, что в Египте суд приговорил известную телеведущую Сару Халифу и ещё 11 человек к смертной казни. Она фигурирует в деле об изготовлении и незаконном обороте наркотиков.

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