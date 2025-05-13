Келлог заявил, что Польша отправит войска в Украину: какой ответ Варшавы

Польша отрицает, что ее миротворцы отправятся в Украину / © Associated Press

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Минобороны Польши категорически исключает предложение США отправить польских солдат в Украину вместе с миротворцами из Франции, Британии и Германии.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Нет и не будет никаких планов по отправке польских войск в Украину. Польша несет общую ответственность за оборону восточного фланга НАТО и за оказание логистической поддержки своему соседу, который подвергся нападению», — отметил он в соцсети Х.

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«Подтверждаю», — написал министр иностранных дел Радослав Сикорский на платформе X.

В интервью РАР министр обороны Польши добавил, что с самого начала Варшава указывала на свою роль как центр логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии. «Без нас ее невозможно было бы выполнить», — считает Косиняк-Камыш.

Он заверил, что союзники Польши, встречающиеся на разных уровнях в рамках «коалиции желающих», поддерживающей Украину, «прекрасно понимают роль, которую должна играть Польша».

На вопрос, может ли такое заявление спецпредставителя Трампа Кита Келлога служить косвенным давлением на Варшаву, министр обороны Польши это отрицает. «Ни я, ни министр иностранных дел Радослав Сикорский, ни другие не получали никаких предложений по этому вопросу», — сказала Косиняк-Камиш.

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Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик уточнил, что никаких переговоров по этому вопросу не ведется.

Цезарий Томчик подчеркнул, что «польская позиция остается неизменной — Польша не присылает и не будет посылать солдат в составе возможных миротворческих сил в Украину».

Напомним, что во вторник, 13 мая, спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что войска Британии, Франции, Германии и Польши могут быть отправлены в Украину, но будут базироваться только западнее Днепра.