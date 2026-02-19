Кения назвала количество своих граждан, воюющих на стороне России: в посольстве РФ отреагировали

Тысяча кенийцев были завербованы в российскую оккупационную армию / © Bloomberg

Реклама

Около тысячи граждан Кении были незаконно завербованы для участия в боевых действиях на стороне России в войне против Украины. Ситуация уже вызвала серьезную обеспокоенность в африканской стране и грозит спровоцировать острый дипломатический конфликт между государствами.

Об этом пишет Bloomberg.

Кровавые деньги и щедрые обещания

По словам лидера Национальной ассамблеи Кении Кимани Ичунгвы, незаконной вербовкой занимаются теневые агентства. Они предлагают гражданским, а также бывшим военным и полицейским зарплату около 2700 долларов в месяц. Кроме того, наемникам обещают бонусы за подписание контракта на сумму более 9 тысяч долларов и предоставление российского гражданства.

Реклама

Маршруты переправки мужчин в Россию проходят через разные страны, в частности от Турции в Южную Африку. Кенийские власти уже установили личности нескольких местных вербовщиков и депортировали одного россиянина, причастного к этой преступной схеме. В начале месяца Кении удалось вернуть домой 27 своих граждан.

Реакция властей и цинизм Москвы

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади подчеркнул, что его сограждане теряют жизнь на чужой войне, поэтому он планирует лично отправиться в Москву, чтобы остановить этот процесс. По данным отчета организации All Eyes On Wagner, в боях против Украины уже погибли около 300 африканцев.

Посольство РФ в Кении попыталось оправдаться , назвав заявления о незаконной вербовке опасной пропагандой. Российские дипломаты цинично отметили, что их законодательство просто не запрещает иностранцам добровольно вступать в ряды российских вооруженных сил.

«Вербовка кенийцев для участия в текущей российско-украинской войне подвергает Кению различные риски, ставит под угрозу жизнь невинных молодых людей и имеет потенциал вызвать дипломатические споры между Кенией и двумя воюющими странами», — отмечает издание.

Реклама

Напомним, Кения обвиняет РФ в использовании своих граждан в качестве «пушечного мяса» и готовит демарш в Москве. Африканская страна требует от Путина прекратить вербовку своих граждан.