Владимир Путин / © Associated Press

Власти Кении официально выступили против практики привлечения своих граждан к боевым действиям на стороне России. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади анонсировал визит в Москву, чтобы потребовать немедленного прекращения вербовки кенийцев, которые используются как «пушечное мясо».

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Масштабы вербовки

По данным МИД Кении, на стороне страны-агрессора уже воюют сотни иностранцев. Вербовочные агентства продолжают работать, несмотря на дипломатическое напряжение.

«Похоже, что вербовочные операции в России расширились, включив в них граждан Африки, в частности кенийцев. Сообщается, что более двухсот кенийцев вступили в ряды российской армии… вербовочные сети все еще активны как в Кении, так и в России», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Кении.

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) отмечают, что вербовка иностранцев Россией носит системный характер. Большинство рекрутов из Африки не имеют боевого опыта. Их вынуждают подписывать контракты обманом, обещая высокую зарплату и легальную гражданскую работу.

«Как стало известно от четырех кенийцев, недавно вернувшихся с фронта ранеными, один думал, что будет работать продавцом, двое — охранниками, а четвертый — спортсменом высокого уровня. Всего же за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев», — отметили в ЦПД.

Также в ЦПД заявили, что Кремль использует африканцев для компенсации собственных потерь, что противоречит российской пропаганде об «уважении Африки» и борьбе с «колониальным Западом».

Кения требует от Путина прекратить вербовку своих граждан как «пушечного мяса».

История отношений: от торговли до кризиса

Ситуация с вербовкой резко контрастирует с экономическими планами стран, озвученными в 2023 году. Тогда президент Кении Уильям Руто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявлял о намерениях укрепить бизнес-связи.

«Торговля между двумя странами все еще низкая, несмотря на большой потенциал. Ожидается, что торговое соглашение даст бизнесу необходимый импульс», — отмечал тогда Руто.

Кроме экономики, стороны также обсуждали реформу Совета безопасности ООН, однако в настоящее время вопрос безопасности кенийских граждан и их принудительное вовлечение в войну стал приоритетным в двусторонних отношениях.

Ранее мы также писали, что мигранты из африканских стран, надеявшихся найти работу в России, стали пешками в войне против Украины. Многие оказались на передовой после того, как их ввели в заблуждение объявлениями о работе.

Напомним, Российская Федерация смогла выдержать длительные боевые действия против Украины исключительно благодаря масштабной поддержке КНР.

К тому же, как отметили в Минобороны Великобритании, Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными.