КГБ Беларуси заявило о ликвидации "вооруженного иностранца": стрелял из автомата и бросал гранаты (видео)

Белорусские силовики утверждают, что иностранный гражданин планировал теракт и оказал сопротивление при задержании.

В воскресенье, 19 марта, жители белорусского Гродно слышали звуки взрывов и выстрелов на одной из улиц областного центра. Впоследствии в КГБ Беларуси сообщили о ликвидации вооруженного иностранного гражданина, который якобы готовил теракт.

Об этом сообщает издание "Зеркало" со ссылкой на государственные СМИ Беларуси.

"Во время проведения специальных мероприятий по прекращению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью осуществления террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказывало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ, группа А”, — говорится в сообщении белорусской спецслужбы.

О стрельбе в городе первым сообщил Telegram-канал "Моя страна Беларусь". По информации читателя, в Гродно на улице Курчатова и Врублевского сегодня, 19 марта, были слышны взрывы или выстрелы.

Впоследствии появилась информация от очевидцев, что в Гродно по адресу Курчатова, 5 происходят задержания. Замечены около 10 сотрудников милиции и спецавтомобиль. Задержанию предшествовали "взрывы или выстрелы".

Напомним, ранее силовики Беларуси сообщили о задержании гражданина Украины, якобы взорвавшего российский самолет на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска.

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