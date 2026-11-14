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Кибератака или вмешательство ИИ? В США выясняют причины масштабного сбоя и остановки авиасообщения
В то же время, причины инцидента пока не установлены: среди возможных версий рассматривают кибератаку или вмешательство искусственного интеллекта в работу системы управления воздушным движением.
Масштабные перебои с интернетом и приостановка авиасообщения в США не связаны с повторением терактов 11 сентября.
Об этом заявил министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин в эфире Fox News.
По словам чиновника, пока нет подтверждений того, что сбой стал следствием кибератаки или использования искусственного интеллекта. Он не стал подтверждать или опровергать версию о возможной причастности ИИ, внедряемого в систему управления воздушным движением.
Маллин подчеркнул, что специалисты еще выясняют обстоятельства происшествия, а конкретную причину технической ошибки пока не знают. В то же время, министр призвал граждан не паниковать и заверил, что все находятся в безопасности.
Также он заявил, что пока нет оснований связывать масштабный сбой в работе Microsoft с приостановкой авиасообщения. По его словам, ситуация не разрешится мгновенно — на возобновление нормальной работы систем уйдет некоторое время.
Ранее сообщалось, что США ввели масштабные ограничения на авиаперелеты по всей стране.
Мы ранее информировали, что все московские аэропорты приостанавливали прием и отправку воздушных судов на фоне атаки беспилотников.