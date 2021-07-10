Кибератаки с территории РФ: Байден заявил, что США могут в ответ атаковать российские серверы

Кибератаки с территории РФ: Байден заявил, что США могут в ответ атаковать российские серверы

Недавняя кибератака коснулась тысяч компаний в 17 странах.

Соединенные Штаты Америки могут в ответ атаковать российские серверы, с которых осуществляют кибератаки на американские сетевые структуры.

Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации, пишет Reuters.

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Отмечается, что глава Белого дома Джо Байден отметил: если США и Россия не договорятся и не достигнут сотрудничества в сфере безопасности, то это может произойти. Впрочем, о каких именно мерах идет речь, он не сообщил. "Некоторые из них будут явными и видимыми, некоторые — нет. Но мы ожидаем, что они состоятся в ближайшие дни и недели", — сообщил собеседник агентства.

Следует заметить, что Байден переговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Во время беседы они говорили, в частности, о кибератаки на критические объекты инфраструктуры США. Американский лидер требует, чтобы Кремль принял меры по прекращению деятельности хакеров, действующих на территории РФ. Он отметил, что Вашингтон будет принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от киберпреступлений.

Напомним, в начале июля кибератака, осуществленная связанными с Россией хакерами, коснулась более тысячи компаний в 17 странах. Ущерб был нанесен компаниям в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании.

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