Кибердеятельность и ядерное оружие: как КНДР нагло избегает санкций

Северная Корея под санкциями ООН за свою ядерную программу и программу баллистических ракет с 2006 года.

Северная Корея продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить ядерный материал в 2023 году, уклоняясь от санкций Организации Объединенных Наций, направленных на прекращение финансирования ядерной программы Пхеньяна и программ баллистических ракет, говорится в неопубликованном докладе ООН.

Об этом информирует Reuters.

"После рекордного уровня киберкраж в 2022 году, который оценивается в 1,7 миллиарда долларов, хакеры КНДР (Северной Кореи), как сообщается, продолжали успешно атаковать киберкриптовалютные и другие финансовые биржи по всему миру", — пишут независимые наблюдатели за санкциями. Совет Безопасности ООН.

Наблюдатели, отчитывающиеся перед Советом дважды в год, ранее обвиняли Северную Корею в использовании кибератак для финансирования своей ядерной и ракетной программ. Северная Корея отрицает обвинения в хакерстве или других кибератаках.

Миссия Северной Кореи в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке не сразу ответила на просьбу прокомментировать доклад.

10 августа северокорейский лидер Ким Чен Ин заменил главного генерала армии и призвал к усилению подготовки к возможной войне, увеличению производства оружия и расширению военных учений, сообщило государственное телеграфное агентство ЦТАК (KCNA).

Северная Корея под санкциями ООН за свою ядерную программу и программу баллистических ракет с 2006 года. С годами эти меры единогласно усиливались, но сейчас орган, состоящий из 15 членов, зашел в тупик, поскольку Китай и Россия настаивают на их ослаблении, чтобы убедить Пхеньян вернуться к переговорам о денуклеаризации.

Наблюдатели ООН за санкциями заявили, что хакеры, работающие на Главное разведывательное управление Северной Кореи (RGB), ее главное агентство внешней разведки, "продолжают использовать все более сложные кибер-технологии для кражи средств и информации".

"Компании в секторе криптовалют, обороны, энергетики и здравоохранения стали мишенью", — говорится в резюме доклада, который должен быть опубликован в ближайшие недели. "КНДР продолжала получать доступ к международной финансовой системе, а также занималась незаконными финансовыми операциями".

Наблюдатели сообщили о продолжении незаконного экспорта угля и "широком спектре мер по уклонению от санкций, к которым прибегают суда, доставляющие в КНДР нефтепродукты". Северная Корея также приобрела 14 новых судов в нарушение санкций.

Хотя границы страны остаются в значительной степени закрытыми, объемы торговли выросли, главным образом благодаря восстановлению железнодорожного сообщения. Большое количество разнообразных иностранных товаров быстро появилось снова”, — написали наблюдатели, добавив, что они продолжают расследовать незаконный импорт предметов роскоши.

Наблюдатели заявили, что они также расследуют вероятный северокорейский экспорт военного коммуникационного оборудования и боеприпасов, а также возможные случаи продажи КНДР оружия или других видов военной поддержки странам-членам.