Киберхаос в правительстве Орбана: сотни служебных паролей и эмейлов "слиты" в интернет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Новое расследование журналистов выявило сотни электронных адресов и паролей венгерских чиновников и офицеров в открытом доступе. Из-за использования примитивных комбинаций под угрозой оказалась национальная безопасность Венгрии накануне выборов.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

В интернет «слили» почти 800 эмейлов и паролей госучреждений Венгрии

В интернете оказались почти 800 электронных адресов венгерских государственных учреждений вместе с паролями, что обнажило серьезные проблемы с защитой данных в министерствах, которые работают с секретной и чувствительной информацией.

Реклама

Исследование утечек показало, что инцидент затронул 12 из 13 правительственных ведомств. В ряде случаев это привело к раскрытию конфиденциальных данных военнослужащих и госслужащих, работающих за рубежом.

Среди тех, чьи данные оказались в открытом доступе, — высокопоставленный офицер, ответственный за информационную безопасность, координатор по борьбе с терроризмом в МИД, а также специалист, который занимался выявлением гибридных угроз.

Публикация этих данных появилась накануне парламентских выборов в Венгрии, запланированных на 12 апреля, где избиратели будут решать, останется ли премьер-министр Виктор Орбан на посту в пятый раз подряд.

Расследователи Bellingcat обнаружили 795 уникальных сочетаний электронных адресов и паролей среди большого количества записей в базах утечек, касающихся правительственных доменов. Больше всего пострадали ключевые ведомства, ответственные за управление государством, оборону, внешнюю политику и финансы.

Реклама

При этом исследование не охватывало подчиненные структуры, которые используют отдельные домены — в частности налоговую, таможню или полицию. Это означает, что реальный масштаб проблемы может быть еще шире.

Это не хакерские атаки, а низкий уровень цифровой гигиены

Аналитики отмечают: речь идет не о сложных хакерских атаках, а скорее о низком уровне цифровой гигиены. Во многих случаях работники использовали простые пароли вместе со служебными почтовыми адресами для регистрации на сторонних ресурсах — сайтах знакомств, музыки, спорта или доставки еды.

Среди паролей попадались элементарные комбинации вроде «Password» или «1234567». Один пользователь после утечки LinkedIn в 2012 году использовал «linkedinlinkedin», другой работник Минобороны — собственную фамилию, а сотрудник МИД — «embassy13hungary».

В утечках также содержались номера телефонов, адреса, даты рождения, логины и IP-адреса — информация, которая может представлять серьезную угрозу безопасности.

Реклама

Заражение правительственных компьютеров Венгрии вредоносным ПО

Кроме того, зафиксированы случаи заражения компьютеров вредоносными программами, похищающими учетные данные. В целом речь идет о компрометации 97 компьютеров в различных госучреждениях, причем некоторые инциденты датируются даже последним месяцем.

Детали об утечке данных в правительстве Венгрии

Базы утечек — это большие массивы данных с учетными записями, полученными после кибератак. Их анализ по доменам позволяет выявить электронные адреса, связанные с конкретными организациями.

В этом исследовании Bellingcat использовал платный сервис Darkside от District 4 Labs для проверки почтовых доменов 13 венгерских министерств. В результате было обнаружено 795 утечек, причем 641 из них приходится только на четыре ключевых учреждения.

Имена сотрудников в примерах не разглашаются, однако их подлинность подтверждена путем сопоставления с открытыми источниками — в частности медиа и профилями LinkedIn.

Реклама

Министерство внутренних дел

Это так называемое «суперминистерство», которое охватывает сферы здравоохранения, образования, полиции, миграции, чрезвычайных ситуаций и местного самоуправления. Расследователи обнаружили 170 сочетаний электронных адресов и паролей, связанных с этим ведомством. Среди паролей — «Arsenal» и «Paprika», а также очень короткие комбинации из трех-четырех символов.

Один из высокопоставленных чиновников пенитенциарной системы использовал пароль «adolf». После утечки его меняли дважды — сначала на пятизначный код, а затем на слово, похожее на кличку собаки, однако новые варианты также были скомпрометированы.

Этого работника удалось идентифицировать через открытые документы, в частности пресс-релиз о вручении ему профессиональной награды.

Министерство обороны

В 120 случаях были скомпрометированы учетные данные сотрудников этого ведомства, в частности из-за утечки из сервисов электронного обучения НАТО в 2023 году.

Реклама

Больше всего инцидентов пришлось на 2021 год, но они продолжались и в дальнейшем. В данных обнаружены и следы вредоносного программного обеспечения, что может свидетельствовать о заражении внутренних систем.

Среди пострадавших — военные разных рангов. Один генерал использовал простое прозвище для регистрации на кинофестиваль, а полковник по «информационной безопасности» — пароль «FrankLampard». Другие пользовались комбинациями вроде «123456aA» или словами, которые переводятся как «милый».

Министерство иностранных дел и торговли

Зафиксировано 107 утечек, связанных с этим министерством, за период с 2011 по 2026 год. Среди пострадавших — дипломаты, консулы и другие сотрудники, которые работали в разных регионах мира, включая координатора по борьбе с терроризмом и специалиста по гибридным угрозам.

Несмотря на пик в 2020 году, новые утечки продолжали появляться и после 2024-го. Работники часто использовали слабые пароли — собственные имена с цифрами или популярные культурные референсы, такие как «porsche911», «frogger» или «Batman2013».

Реклама

Министерство национальной экономики

В этом ведомстве зафиксировано 99 утечек, а после объединения с Минфином в 2025 году — еще 145. Среди скомпрометированных данных — учетная запись заместителя госсекретаря с паролем «snoopy». Другие сотрудники использовали даты рождения или слово «Jelszo».

Один из советников подвергся четырем утечкам с различными паролями, включая «Kurvaanyad1» (в переводе означает «твоя мать — проститутка»).

Кибербезопасность Венгрии под вопросом

Политический аналитик Саболч Дулл считает, что власти недооценивали важность защиты данных.

«Очевидно, что утечки данных, которые стали известны, свидетельствуют о том, что государственные учреждения не относились серьезно к безопасности информации. Эти подозрения возникали еще тогда, когда российские хакеры взломали ИТ-систему министерства иностранных дел. Именно поэтому, по моему мнению, венгерские политики и общество воспримут новую информацию как продолжение и подтверждение истории с российским взломом», — рассказал Дулл.

Реклама

Эксперт по кибербезопасности Ката Кинчо Бардош отмечает: в структурах, работающих с чувствительной информацией, должны действовать значительно более жесткие правила защиты. Она подчеркивает необходимость не только базовых требований к паролям, но и постоянного мониторинга утечек и подозрительной активности.

«Без MFA (многофакторной аутентификации) системы становятся значительно более уязвимыми к распространенным методам атак, таким как фишинг и подбор учетных данных. Один скомпрометированный пароль может открыть мгновенный доступ к внутренним системам«, — пояснила эксперт по кибербезопасности.

По ее словам, любой несанкционированный доступ должен сразу запускать процедуры реагирования и расследования.

«Также важно помнить, что атаки на сотрудников низшего уровня — это хорошо известная и распространенная тактика. Злоумышленники часто получают начальный доступ через фишинг или слабые пароли, после чего распространяются внутри систем», — добавила Бардош.

Реклама

К слову, расследование VSquare обнародовало записи разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто с его российским коллегой Сергеем Лавровым за 2023 — 2025 годы, которые подтверждают системную координацию Будапешта с Москвой. Венгрия информировала Россию о внутренних переговорах ЕС, передавала документы через посольство и использовала вопрос венгерского меньшинства для блокирования евроинтеграции Украины. Сийярто уверял Лаврова в готовности помогать, а Орбан тайно согласовывал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме политического блокирования, Венгрия совместно со Словакией саботировала энергетические санкции против России.