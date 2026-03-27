Киберпреступники из Ирана взломали почту директора ФБР: что обнародовали хакеры

Дополнено новыми материалами

Связанные с Ираном киберпреступники получили доступ к личной электронной почте директора Федерального бюро расследований США (ФБР) Каша Пателя.

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Handala, которая уже обнародовала в Сети фотографии главы ведомства и документы, предположительно являющиеся его персональным резюме с контактными данными. Кибератака произошла вскоре после того, как Министерство юстиции США в начале марта объявило о конфискации четырех доменов, принадлежавших группе Handala.

По данным следствия, эта группировка действует в рамках транснациональных репрессий под руководством Министерства разведки и безопасности Ирана. Примечательно, что новый домен, использованный для взлома почты Пателя, был зарегистрирован именно 19 марта — в день официального отчета Минюста о блокировании предыдущих хакерских ресурсов.

В своих публикациях представители Handala назвали атаку ответом на действия американского правительства. Также заявили об уязвимости систем безопасности, которыми пользуется руководство ФБР.

Ранее эта группа уже обвинялась в атаках вирусами на медицинские компании США. Также хакеры слили в сеть личные данные около 200 человек, работающих на правительство и армию Израиля.

В ФБР подтвердили, что его директор стал мишенью хакеров. По информации SkyNews, никакой конфиденциальной информации о чиновнике похитить не удалось, хотя хакеры действительно взломали его личную почту. Также в ФБР добавили, что данные, на которые нацелились хакеры, имели «исторический характер и не содержат никакой правительственной информации».

Война в Иране — последние новости

Напомним, Трамп объявил о 10-дневной приостановке ударов по энергообъектам Ирана. Также отметил, что сейчас продолжаются переговоры между сторонами, которые он оценил как успешные.

США направили Ирану план по прекращению войны на Ближнем Востоке. Документ имеет 15 пунктов.

Однако в Иране назвали мирное предложение Соединенных Штатов «чрезмерным» и заявили о намерении продолжать оборонные операции до выполнения своих требований.

К слову, президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал обращение к лидеру РФ Владимиру Путину, в котором выразил благодарность за поддержку и вдохновение в текущем военном противостоянии.