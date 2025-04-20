Трансляция FoxNews

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На канале республиканцев FoxNews произошла возмутительная ошибка. Во время трансляции патриарха Кирилла Киев назвали Россией.

Об этом сообщают в Сети.

Фраза "Киев, Россия" отображалась на экране в течение первых 20 минут трансляции. Позже ошибку исправили, но российский патриарх продолжил занимать эфир. Показали и Путина, который присутствовал на богослужении.

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Ранее речь шла о том, что Россия может использовать одностороннее внедрение временного перемирия в Украине в информационных целях. Врагу нужны условия, которые будут являться поводом для поддержания продолжения усилий России по подрыву и дискредитации Украины.