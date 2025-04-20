- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 873
- Время на прочтение
- 1 мин
"Киев — это Россия": FoxNews транслировал патриарха Кирилла и допустил ужасную ошибку
Это вызвало волну возмущения в Сети.
На канале республиканцев FoxNews произошла возмутительная ошибка. Во время трансляции патриарха Кирилла Киев назвали Россией.
Об этом сообщают в Сети.
Фраза "Киев, Россия" отображалась на экране в течение первых 20 минут трансляции. Позже ошибку исправили, но российский патриарх продолжил занимать эфир. Показали и Путина, который присутствовал на богослужении.
Ранее речь шла о том, что Россия может использовать одностороннее внедрение временного перемирия в Украине в информационных целях. Врагу нужны условия, которые будут являться поводом для поддержания продолжения усилий России по подрыву и дискредитации Украины.