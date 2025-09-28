Киев ответил Венгрии по обмену украинских территорий - громкое заявление

Майдан Независимости, Киев / © Pixabay

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил на заявления венгерского дипломата Левенте Мадяра, который намекнул на необходимость территориальных уступок со стороны Украины.

Об этом он написал в соцсети Х

"Венгрия может самостоятельно решать, что делать со своей землей или суверенитетом. Украина таких шагов не планирует и в советах не нуждается", - подчеркнул он.

В то же время отмечается, что Украина стоит на защите своей территориальной целостности и не допустит никаких компромиссов относительно своих границ.

Напомним, ранее мы писали о том, что заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр сравнил ситуацию в Украине с историей Венгрии после Первой мировой войны. Он отметил, что после поражения Будапешт потерял две трети территорий, но решил сохранить хотя бы треть страны, чтобы не "совершить коллективное самоубийство". Мадьяр подчеркнул, что тогда власти выбрали "единственное разумное, хоть и трагическое решение" - сохранить часть страны, а не потерять все. По его словам, сейчас Украина могла бы потерять около пятой части территории. Он добавил, что не даст

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскомуи призвал прекратить преследования.