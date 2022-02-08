Киев "перепутали" с Москвой: один из немецких телеканалов оконфузился прямо в прямом эфире (видео)

Киев "перепутали" с Москвой: один из немецких телеканалов оконфузился прямо в прямом эфире (видео)

Несмотря на то, что на видео отчетливо виден центр Киева, в титрах внизу экрана написано, что оно якобы снимается в Москве.

Немецкий телеканал Das Erste "вляпался" в кофуз в прямом эфире. При включении корреспондентки телеканала с Майдана Независимости в Киеве титры внизу экрана были подписаны "лайв из Москвы".

На момент публикации видео до сих пор доступно на сайте телеканала. В нем говорится о визите главы немецкого МИД Анналены Бербок в Киев 7 февраля. Как стало известно, во время визита Бербок ее встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским была отменена. Как позже объяснила сама дипломатка, у нее изменились планы.

Несмотря на то, что на видео отчетливо виден центр Киева, в титрах внизу экрана написано, что оно якобы снимается в Москве.

Напомним, недавно американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. В издании отметили, что название "Россия вторглась в Украину" было случайно опубликовано около 16:00 по Восточному времени (около 23:00 по Киеву).

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