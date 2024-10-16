"Киев потеряет территории": Фицо прогнозирует Украине "второй мюнхенский сговор"

Роберт Фицо считает, что Украине придется отказаться от части своей территории.

Украину ждет соглашение, подобное мюнхенской 1938 году, в результате чего страна потеряет свои территории и станет жертвой великих государств.

Такое мнение высказал премьер Словакии Роберт Фицо Фицо на заседании комитета по европейским делам парламента, сообщает издание Aktuality.

Премьер-министр Словакии заявил, что не верит опросам и считает, что президентом США станет Дональд Трамп. Кандидат от республиканцев неоднократно заявлял, что если он вернется в Белый дом, закончит войну в течение двадцати четырех часов.

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"Мир с Россией заключат Украина и Соединенные Штаты. И я боюсь, что Украина станет жертвой, так же как мы стали жертвами Мюнхенского соглашения. Это то, что я думаю", – сказал Фицо.

Мюнхенское соглашение было подписано в 1938 году французами с Великобританией, Италией и Германией. За ней оставшаяся за пределами мюнхенских переговоров Чехословакия должна была уступить нацистскую Германию огромные территории. Фицо считает, что президент Владимир Зеленский должен готовиться к чему-то подобному.

"Это будет очень больно, и мне интересно, какой смысл было убивать 100 тысяч человек с обеих сторон", – сказал он.

Фицо считает, что Украине придется отказаться от части своей территории. "Вы действительно думаете, что россияне поддержат мирное соглашение и отдадут Крым и Луганск?" – спросил он членов комитета.

"Вполне вероятно, что Украина станет жертвой великих держав, наверное, так и будет. Мне очень жаль, но пока они издеваются над Украиной, они воюют до последнего украинского солдата", – продолжил словацкий премьер-министр.

По словам Фицо, его партия SMER сотни раз говорила, что Россия нарушила международное право, но "реальность есть реальность".

Напомним, Фицо выразил мнение о том, что война в Украине закончится в ближайшее время.

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