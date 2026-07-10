Километровые очереди и казаки-охранники: Россия потеряла треть производства бензина после атак Украины

Удары ВСУ парализовали нефтеперерабатывающую отрасль РФ

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Из-за регулярных ударов украинских беспилотников по крупнейшим российским нефтеперерабатывающим заводам производство бензина в России обрушилось до 65% от нормы. Уничтожение критической инфраструктуры РФ привело к острому дефициту горючего именно в период пикового летнего потребления. Российские водители паникуют и скупают бензин, что повлекло за собой настоящий хаос на автозаправочных станциях по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

Последствия украинских атак на НПЗ

По данным источников в отрасли, атаки украинских дронов остановили работу крупнейших производителей бензина в РФ – заводов NORSI, Омского и Саратовского НПЗ. Из-за этого ежедневная нехватка горючего на российском рынке составляет от 40 до 45 тысяч тонн, или около 35%. В июне этот показатель дефицита держался на уровне 25%, однако ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

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Вицепремьер России Александр Новак публично признал, что ситуация с горючим остается сложной и вызывает серьезную обеспокоенность среди населения. Во многих русских регионах образовались большие очереди на заправках, где не хватает горючего. К примеру, в черноморском курортном городе Анапа власти даже привлекли казаков для поддержания общественного порядка на АЗС.

Как Россия пытается спасти ситуацию

Чтобы побороть масштабный кризис, российское правительство рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизеля, бензина и авиационного горючего. В то же время, Москва вынуждена экстренно импортировать нефтепродукты из других стран для покрытия собственных нужд. В частности, поставки бензина и дизеля из соседней Беларуси в июне достигли рекордных объемов - до 6 тысяч тонн в сутки.

Кроме того, появилась информация, что на прошлой неделе Россия начала закупать горючее в Индии и доставляет его по морскому пути. Представители нефтяной отрасли надеются, что ситуация на рынке может немного улучшиться во второй половине июля, когда заводы выйдут по ремонту. Однако этот оптимистический прогноз предполагает полное отсутствие новых разрушительных атак украинских беспилотников по российским НПЗ, поэтому экспертам, вероятно, придется его корректировать.

Напомним, в пятницу, 10 июля, в России снова вспыхнули пожары вблизи двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий - Московского НПЗ в Капотне и Нижнекамского НПЗ в Татарстане. Оба объекта являются стратегическими предприятиями русского топливно-энергетического комплекса.

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