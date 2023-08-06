Ким Чен Ын проверил оружейные заводы: готовит ли диктатор Северной Кореи помощь Путину

Инспекция заводов по изготовлению оружия прошла через неделю после встречи лидера КНДР с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел трехдневную инспекцию крупных оружейных заводов, в том числе производящих снаряды крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели стратегических крылатых ракет.

Об этом сообщило в воскресенье, 6 августа, корейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Трехдневная инспекция, которая завершилась в субботу, состоялась через неделю после того, как Ким Чен Ын принял участие в большом военном параде по случаю 70-й годовщины перемирия в Корейской войне и демонстрации межконтинентальных баллистических ракет и беспилотников Северной Кореи. На параде его сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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На заводе, где производят двигатели для крылатых ракет и беспилотников, Ким призвал к быстрому расширению производства, а на предприятии, которое занимается выпуском артиллерийских систем большого калибра, отметил необходимость улучшения качества снарядов, увеличения скорости производства и призвал к разработке и производству новых типов боеприпасов.

Согласно официальному сообщению, Ким посетил оружейные заводы, чтобы "узнать о реализации основной цели политики партии по производству боеприпасов" и поставить новые цели, в частности по модернизации оружия. Диктатор Северной Кореи заявил, что это "важнейшее и безотлагательное дело в подготовке к войне", не уточнив, какую именно войну он имеет в виду.

Некоторые эксперты говорят, что визит Кима на оружейные заводы может быть связан с возможным военным сотрудничеством с Москвой, которое может включать в себя поставки артиллерии и других боеприпасов из Северной Кореи, поскольку президент России Владимир Путин пытается получить поддержку других стран для войны в Украине.

Напомним, 27 июля министр обороны РФ Шойгу передал диктатору Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ину письмо от российского диктатора Владимира Путина.

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