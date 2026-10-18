Ким Чен Ин / © Associated Press

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У приморской резиденции лидера Северной Кореи Ким Чен Ина обнаружили четыре больших роскошных судна. Больше всего из них достигает 80 метров в длину и оборудовано бассейном на 50 метров и водными горками. Спутниковые снимки также показали, что суда регулярно появлялись у виллы северокорейского лидера.

Об этом сообщает BBC, проанализировавшая спутниковые снимки побережья вблизи города Вонсан.

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Яхта Ким Чен Ина с бассейном и водными горками: что показали спутниковые снимки

Больше внимания исследователей BBC привлекло судно длиной около 80 метров. На его палубе обустроен бассейн длиной около 50 метров, а с одной стороны расположена группа водных горок.

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После нескольких месяцев пребывания на ремонтном объекте судно в начале июля переместили в воды вблизи полуострова Калма. Он расположен недалеко от Вонсана — приморского курорта, где есть большая вилла, которой пользуется Ким Чен Ын и его семья.

По данным BBC, в течение года у резиденции неоднократно замечали еще три крупных судна длиной примерно 50, 55 и 60 метров.

Два из них — 50-метровое и 55-метровое — до конца августа находились вблизи островов Те и Син. Рядом с 50-метровым судном также зафиксировали четыре меньшие лодки.

«Эти острова обеспечивают уединение и позволяют оставаться подальше от посторонних глаз», — предположил эксперт по спутниковым снимкам Чон Сон-хак, объясняя, что небольшие лодки могли перевозить на большое судно людей, горючее и припасы.

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BBC также сообщает, что 60-метровое судно неоднократно видели у виллы Кима в Вонсане, в том числе и недавно.

У резиденции Ким Чен Ина заметили роскошную яхту / © BBC

Кому принадлежат роскошные яхты у Вонсана.

Северная Корея официально не раскрывает владельцев этих судов. Однако бывшие чиновники страны, перебежчики и эксперты считают, что ими пользуются Ким Чен Ын и его семья.

По их мнению, людям, не имеющим связей с руководством страны, было бы сложно владеть судами такого размера или свободно ими пользоваться.

Зимой их оставляли на верфи. Когда приходило лето, их выводили оттуда и перемещали в виллу Кима или в направлении Калмы, чтобы купаться и отдыхать», — рассказал BBC Ри Чен Хо, ранее работавший в 39-м отделении Рабочей партии Северной Кореи.

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Анализ исторических спутниковых снимков BBC также обнаружил в Вонсане большое судно с подобными характерными особенностями еще в 2002 году, когда страной руководил отец нынешнего лидера Ким Чен Ир.

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман, посетивший Северную Корею в 2013 году, рассказывал, что большую часть семидневного визита провел с Ким Чен Ином вблизи Вонсана. Там они катались на гидроциклах и ездили верхом.

«Это было нечто среднее между паромом и лодкой из парка развлечений Disney», — описывал Родман 60-метровое судно, которым они пользовались.

Точная стоимость четырех судов неизвестна. По оценке BBC, подобные роскошные яхты могут стоить от десятков миллионов до более чем 100 миллионов долларов.

Для сравнения стоимость значительно меньшей 29-метровой яхты Кима марки Princess ранее оценивали примерно в 7 миллионов долларов.

Вонсан давно связан с семьей Кимов. По данным биографов и разведывательных источников, Ким Чен Ын провел там часть детства с матерью. Виллы в этом районе использовали представители северокорейской элиты для отдыха.

Один из перебежчиков, в течение 13 лет охранявший резиденции отца Ким Чен Ина, рассказывал, что летом видел у вилл десятки детей и подростков, катавшихся на водных лыжах.

© BBC

Курорт Вонсан-Калма и роскошь элиты на фоне нищеты в КНДР

Государственные СМИ Северной Кореи редко сообщают об отпусках Ким Чен Ина, обычно представляя его поездки как официальные инспекции или рабочие визиты. Спутниковые снимки позволяют проследить перемещение судов вблизи его приморской резиденции.

Рядом расположен курорт Вонсан-Калма, открывшийся в июле 2025 года. Государственные СМИ описывают его как комплекс с гостиницами, ресторанами, магазинами, спортивными сооружениями и аквапарками, способный принять около 20 тысяч посетителей.

Курорт был создан, в частности, для привлечения иностранных туристов, но им могут пользоваться и местные жители. По сообщению южнокорейского издания со ссылкой на неназванный источник, некоторым из них предлагали четырехдневные туры примерно за 100 долларов. Для многих северокорейцев это внушительная сумма.

Курорт Вонсон-Калма / © BBC

По данным ООН, приведенным в материале BBC, в 2024 году ВВП в расчете на одного жителя Северной Кореи составлял около 667 долларов, тогда как в Южной Корее этот показатель достигал 36 227 долларов.

Отчет ООН за 2025 год также описывает систематические нарушения прав человека, принудительный труд и хроническую нехватку продовольствия в Северной Корее. По оценкам организации, около 40% населения страны недоедают.

«Работники, офисные служащие и фермеры-кооператоры формально имеют право на 14 дней ежегодного отпуска, однако это право часто не соблюдается», — рассказали перебежчики.

Многодневные путешествия для многих остаются необычными, а для выезда за пределы своего города или округа требуется официальное разрешение.

Таким образом, роскошные суда у Вонсана демонстрируют контраст между возможностями северокорейской элиты и повседневной жизнью значительной части населения, отмечает BBC.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что военное сотрудничество с Россией стало для Пхеньяна важным источником доходов. По данным Bloomberg, Северная Корея заработала на поддержке Москвы в войне против Украины 22 миллиарда долларов, снабжая оружием и военными в обмен на валюту, энергоресурсы и технологии.

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