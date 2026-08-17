Ким Чен Ин назвал Путина другом и сделал ему громкое обещание: что заявил лидер КНДР

Путин и Ким Чен Ин / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил кремлевскому диктатору Путину, что ожидает «еще прекраснее будущего» в отношениях между двумя странами.

Об этом пишет The Korea Herald.

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Ким назвал Путина другом и заявил, что «гордится тем, что может ожидать еще более прекрасного будущего в двусторонних отношениях» между Пхеньяном и Москвой.

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Так он отреагировал на поздравительное послание Путина по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, продолжавшееся в 1910–1945 годах.

Как сообщается, Ким также выразил уверенность, что Россия осуществит "священное дело защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности страны под вашим (Путина) мудрым руководством".

Северная Корея и Россия углубляют экономическое, дипломатическое и военное сотрудничество после подписания в 2024 году всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве.

Эта договоренность открыла путь к военной поддержке Россией Северной Кореи в войне против Украины.

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Тем временем президент США Дональд Трамп опубликовал старое фото из своей встречи с Ким Чен Ином в 2019 году. Президент США подчеркнул, что они «прекрасно ладят», а также пошутил по поводу отсутствия улыбок на лицах обоих политиков.

"Несмотря на недружественный вид на этом конкретном снимке, есть много таких, где мы улыбаемся, - мы с Ким Чен Ином прекрасно ладим", - написал он в Truth Social.

В Белом доме неоднократно заявляли, что американский лидер готов к прямому общению с Кимом без каких-либо предварительных условий.

В то же время неизвестно, согласится ли Пхеньян на переговоры. Местные эксперты считают, что коммунистическое государство все больше укрепляет связи с Китаем и Россией.

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Северная Корея, ранее обвинявшая Вашингтон во «враждебной политике», недавно также раскритиковала сотрудничество в сфере безопасности между Южной Кореей, США и Японией.

Новое сообщение Трампа в соцсети появилось после того, как в июне президент США обнародовал похожую фотографию с Кимом. Ее сделали во время американо-северокорейского саммита в Сингапуре в 2018 году.

Тогда Трамп не добавил в фотографию ни одного комментария или подписи. Это, в свою очередь, породило предположение, что президент США может попытаться снова наладить контакты с Кимом.

Ранее сообщалось, что заместитель командующего Командованием ООН в Южной Корее генерал-лейтенант Скотт Винтер заявил, что участие Северной Кореи в войне России против Украины уже сказалось на балансе сил в сфере безопасности на Корейском полуострове .

Мы ранее информировали, что президент Южной Кореи Ли Чже Мен призвал возобновить диалог с Северной Кореей, чтобы заменить действующий на Корейском полуострове режим перемирия на полноценный «режим мира» .

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