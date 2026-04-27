Ким Чен Ин сделал заявление о поддержке России в войне и новых договоренностях — детали

Ким Чен Ин / © Associated Press

Реклама

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности и дальше поддерживать политику России и углублять военное сотрудничество с Москвой.

Об этом сообщило государственное агентство КНДР KCNA, передает Reuters.

Заявление прозвучало на фоне активизации контактов между странами и сигналов о том, что их сотрудничество может продолжаться даже после войны в Украине.

Реклама

По данным северокорейских СМИ, российская делегация во главе с министром обороны Андреем Белоусовым посетила Пхеньян и приняла участие в церемонии открытия мемориала в честь военных КНДР, погибших во время боевых действий в Курской области РФ.

О чем договорились КНДР и РФ

В ходе визита стороны договорились о дальнейшем укреплении военного партнерства. В частности, речь идет о подготовке пятилетнего плана сотрудничества на 2027-2031 годы.

По мнению экспертов, такие шаги говорят о намерении сторон закрепить союз на длительный период.

Это указывает на подготовку к периоду после войны в Украине. Есть вероятность, что политическое, военное и экономическое сближение между странами сохранится даже после ее завершения», — отметил профессор Института исследований Дальнего Востока университета Кеннам Лим Эул Чхоль.

Реклама

Большие потери и символическая роль военных КНДР

По оценкам разных источников, Северная Корея направила около 14 тысяч военных для участия в боевых действиях на стороне России, в том числе в Курской области. Потери, по данным западных и украинских чиновников, превысили 6 тысяч человек.

В своей речи Ким Чен Ын заявил, что северокорейские военные «уничтожили агрессоров» и противодействовали, по его словам, «гегемонистским амбициям США и Запада».

«Правительство КНДР и дальше будет полностью поддерживать политику России по защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности», — подчеркнул Ким Чен Ин.

Соглашения между КНДР и РФ: что известно

Еще в 2024 году Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий, в частности, взаимные оборонные обязательства.

Реклама

Ким Чен Ын также провел встречу со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, в ходе которой стороны подтвердили намерение и дальше углублять сотрудничество.

В письме президента РФ Владимира Путина, приуроченном к открытию мемориала, также говорится о намерении «совместными усилиями укреплять стратегическое партнерство».

Что получает Северная Корея

По данным южнокорейской разведки, в обмен на военную помощь, включая поставку боеприпасов и отправку войск, Пхеньян получает от Москвы экономическую поддержку и военные технологии.

В то же время в КНДР активно формируют культ погибших военных, превознося их как символы преданности государству. В частности, в стране проводятся мемориальные мероприятия и концерты, посвященные павшим.

Реклама

«Души погибших будут жить вечно с честью, которую они защищали», — отметил Ким Чен Ын во время открытия мемориала.

Новости партнеров