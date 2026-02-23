Ким Чен Ина снова избрали генсеком Трудовой партии КНДР

Ким Чен Ин / © Associated Press

В Северной Корее состоялось переизбрание руководителя правящей партии. Ким Чен Ын сохранил за собой должность генерального секретаря Трудовой партии.

Об этом сообщает Reuters.

В докладе, сопровождавшем переизбрание, Ким Чен Ина отметили якобы повышение международного авторитета государства, формирование благоприятных внешних условий для «революционной борьбы», а также за усиление армии, которую назвали «элитной и мощной».

«(Под его руководством — ред.) радикально улучшилась военная сдерживающая способность страны, в основе которой лежат ядерные силы», — цитирует Reuters сообщение государственного агентства KCNA.

Также агентство сообщает, что делегаты избрали новый состав Центрального комитета партии и одобрили изменения в партийный устав. В то же время, содержание принятых поправок не раскрывается.

Девятый съезд партии стартовал в четверг. Подобные мероприятия обычно проводятся раз в пять лет и длятся несколько дней. В Южной Корее внимательно следят за ходом собрания, ожидая сигналов о возможных изменениях во внутренней и внешней политике КНДР.

Ранее сообщалось, что в войне в Украине на стороне России погибли и получили ранения шесть тысяч военных Северной Кореи.

Мы ранее информировали, что в Северной Корее публично казнили подростков, уличенных по просмотру южнокорейского сериала «Игра в кальмара».