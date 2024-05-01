Ким Чен Ын ежегодно выбирает 25 девственниц для жуткого "отряда удовольствия" – беженка из КНДР

Беженка из КНДР рассказала о том, как диктатор Ким Чен Ын ежегодно отбирает 25 девственниц, чтобы включить их в свой жуткий "отряд удовольствия".

Об этом пишет Daily Star.

По словам 30-летней Йонми Пак, женщин отбирают на основе их внешности и политической лояльности. Пак говорит, что ее кандидатуру дважды рассматривали относительно сомнительной чести служить лидеру и его партийным друзьям, но она не прошла из-за своего "семейного статуса". Она сказала: "Они посещают каждый класс и даже выходят на школьные дворы, чтобы не пропустить какую-нибудь хорошенькую девочку. Как только они находят красивых девочек, первое, что они делают, это проверяют их семейный и политический статус. Они отсеивают девочек, у которых члены семьи сбежали из Северной Кореи или имеют родственников в Южной Корее или других странах".

Йонми Пак / Фото: instagram.com/yeonmi_park

Затем следует медицинское освидетельствование, чтобы подтвердить целомудрие. Проходящие этот этап сталкиваются с еще одной строгой медицинской проверкой, когда незначительные недостатки, такие как крошечные шрамы на теле, могут привести к дисквалификации.

После такой тщательной проверки отбирают "лишь нескольких девушек со всей Северной Кореи", которых затем перевозят в Пхеньян. После отбора, говорит Пак, единственной целью этих девушек становится ублажение диктатора. Покойный северокорейский лидер Ким Чен Ир верил, что "сексуальная близость с молодыми девушками-подростками подарит ему бессмертие". Он умер в результате обширного сердечного приступа в 2011 году в возрасте 70 лет.

Ким Чен Ир разработал идею этого "отряда удовольствия" в 1970-х годах, пояснила Пак. Она продолжила: "Он подумал: "Если я выберу красивых девушек и отправлю их туда, где останавливался мой отец Ким Ир Сен, ему это может быть очень приятно". Так он выбрал красивых женщин и разместил их на курортах, которые посещал Ким Ир Сен. Ким Ир Сен был настолько тронут, что его сын подумал о его удовольствии, и именно поэтому он назначил Ким Чен Ира своим наследником".

Йонми Пак / Фото: instagram.com/yeonmi_park

В 1983 году Ким Чен Ир создал второй "отряд" для собственного использования. Пак рассказала, что с годами состав группы удовольствия менялся, потому что все трое мужчин имели разные вкусы относительно женщин. Она продолжила: "Ким Ир Сен имел более традиционные вкусы по отношению к женщинам, потому что он был старше, поэтому у него была своя группа под названием Pochonbo Electronic Ensemble. У Ким Чен Ира был собственный ансамбль для развлечений под названием Wangjaesan Light Music Band. Их типы телосложения несколько отличались. Ким Чен Ир предпочитал женщин выше 160 см, но не столь высоких, потому что он был очень низким. Женщины, которых выбирал старший Ким, как правило, имели довольно круглое лицо. Ким Чен Ын склонен выбирать более "стройных" женщин для своего личного окружения и предпочитает высоких, более "западных" женщин. Ходят слухи, что его жена изначально была в "отряде удовольствия".

По словам беженки, так называемый "отряд удовольствия" в Северной Корее делится на три отдельных группы. Одна группа обучается массажу, другая специализируется на исполнении песен и танцев для развлечения Ким Чен Ына и его близкого окружения, иногда даже выступая публично как группа Moranbong.

Ким Чен Ын / Фото: Associated Press

Третья группа имеет задачу "заниматься сексуальной деятельностью", как раскрыла Пак, заявив: "Они должны иметь сексуальные отношения с диктатором и другими мужчинами. Они должны научиться угождать этим мужчинам – это их единственная цель". Наиболее привлекательных девушек отбирают для обслуживания самого Кима, а других назначают удовлетворять генералов и политиков низшего ранга.

В отчаянных условиях Северной Кореи родители дают согласие на вступление своих дочерей в "отряд удовольствия", видя в этом способ гарантировать, что они не будут страдать от голода. Когда членам отряда исполняется двадцать лет, они считаются вышедшими из расцвета, и их обычно выдают замуж за одного из охранников вождя.

Пак утверждает, что уходящие на пенсию участницы "отряда удовольствия" считают привилегией выбрать себе мужчину из охранников, имеющих на это право.

Напомним, Ким Чен Ын рассчитывает восстановить экономику КНДР благодаря связям с Россией. Война России против Украины стала для Северной Кореи "настоящей находкой".

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