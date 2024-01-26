Ким Чен Ын готов к войне: почему угроза нового конфликта между США и КНДР становится все серьезней

Риторика лидера Северной Кореи Ким Чен Ына говорит о том, что он может готовиться к войне. США и мир должны быть готовы к возможной войне на корейском полуострове. Причина для волнения – дружба Владимира Путина и Кима, которая может принести Северной Корее "плоды" в виде лучших разработок ракет и ядерного оружия.

Об этом пишет издание Washinton Post.

"Соединенные Штаты и их союзники находятся в самой плохой ситуации за все время длительной и безуспешной попытки сдержать Северную Корею в ее стремлении владеть ядерным оружием и современными ракетами. Северная Корея является ядерным государством и продолжает расширять свой арсенал ракет и других технологий, таких как гиперзвуковые летательные аппараты. Ким Чен Ын может использовать эти наращенные мышцы для рычагов воздействия и угроз, как и в прошлом, или же его бряцание саблями может предвещать что-то гораздо хуже. Администрация Байдена должна планировать свои действия так, будто они более серьезные", – пишут журналисты издания.

Сменявшие друг друга президенты США применяли изоляцию и санкции, поощрения и стимулы. Ничего из этого не сработало, и теперь северокорейский лидер Ким Чен Ын нашел нового благотворителя – Путина.

Как отмечает издание, это плохая новость для многочисленных санкций США и Совета Безопасности ООН, направленных на ограничение экспорта и импорта Северной Кореи, ее финансовых операций и искоренение ее незаконной кибер- и криптовалютной деятельности. Путина мало волнуют санкции Запада и он отчаянно стремится получить боеприпасы и ракеты из арсенала Кима.

Ранее Белый дом объявил, что Северная Корея уже отправляет баллистические ракеты средней дальности России для использования против Украины.

Американское издание отмечает, что Байден не проявил особого интереса к Киму Чен Ыну. В настоящее время глава Белого дома почти не имеет рычагов воздействия на него. Лучшие варианты уже давно неактуальны. В конце концов, Китай может повлиять на поведение Кима, но сначала Соединенные Штаты должны стабилизировать свои отношения с Пекином.

"Мы не знаем, когда и как Ким планирует нажать на спусковой крючок, но опасность уже вышла за рамки рутинных предупреждений в Вашингтоне, Сеуле и Токио о "провокациях" Пхеньяна. Этот аргумент основывается на корейских официальных заявлениях, которые, по их словам, придали серьезность "теме подготовки к войне". Доказательства в прошлом году открывают реальную возможность того, что ситуация, возможно, дошла до того, что мы должны серьезно рассмотреть самый плохой вариант развития событий", — считают собеседники издания.

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын готовится к войне, но развязывать ее не хочет. Однако у Пхеньяна есть причина избегать разжигания конфликта.

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