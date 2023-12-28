Ким Чен Ын готовится к войне: приказал своим войскам ускориться — Reuters

Лидер КНДР заявил, что нужно ускориться, чтобы "противостоять беспрецедентным конфронтационным шагам США".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал своей армии, промышленности боеприпасов и сектору ядерного оружия ускорить подготовку к войне.

Об этом сообщило государственное информационное агентство KCNA, передает Reuters.

Отмечается, что лидер заявил, что нужно ускориться, чтобы "противостоять беспрецедентным конфронтационным шагам США". Это он сказал, говоря о направлениях политики на новый год на ключевой встрече руководящей партии.

Кроме того, Ким сказал, что Пхеньян якобы расширит стратегическое сотрудничество с антиимпериалистическими независимыми странами.

"Он (Ким - ред.) поставил боевые задачи для Народной армии и промышленности боеприпасов, ядерного оружия и секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне", — цитирует KCNA лидера КНДР.

Издание напоминает, что Северная Корея расширяет связи с Россией. Вашингтон обвиняет Пхеньян в поставке военного оборудования Москве для использования в войне с Украиной, в то время как Россия оказывает техническую поддержку, чтобы помочь Северной Корее расширить свой военный потенциал.

Как сообщалось ранее, США предупредили КНДР, что применение ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ина.

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