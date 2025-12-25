Ким Чен Ын наблюдал за строительством подводной лодки и руководил запуском ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ин / © Associated Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным пуском зенитной ракеты большой дальности. Запуск состоялся в среду, 24 декабря, на полигоне у восточного побережья Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters.

По данным государственного агентства KCNA, испытание было направлено на проверку стратегических технологий, связанных с разработкой нового типа высотных ракет. В ходе пуска ракета уничтожила воздушные цели на расстоянии до 200 километров.

Ким Чен Ын посетил еще один объект, где продолжаются строительные работы на атомной подводной лодке водоизмещением около 8700 тонн. По данным KCNA, у субмарина будет возможность запуска ракет, однако точное место и дата визита северокорейского лидера не разглашаются.

Подлодка, которую построили в КНДР / © Associated Press

В Пхеньяне отмечают, что проект атомной подводной лодки является частью масштабной программы модернизации военно-морского флота. Она входит в число пяти ключевых направлений, определенных правящей партией для усиления оборонного потенциала страны.

Сам Ким Чен Ын заявил, что всестороннее развитие ядерных сил и модернизация флота «неизбежны», подчеркнув, что «современный мир отнюдь не современен», а вызовы безопасности только растут.

Напомним, Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы для поддержки ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.