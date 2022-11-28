Ким Чен Ын наградил медалью и отличиями баллистическую ракету за противостояние "империализму США"

В КНДР заявили, что ракета будет "гарантировать будущее детей нации".

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын наградил несколькими медалями баллистическую ракету. Он заявил о большом прорыве в ракетостроении и похвастался ядерным арсеналом.

Об этом пишет North Korean News.

Ким Чен Ын дал баллистической ракете-носителю сразу несколько наград — орден "Герой КНДР", медаль "Золотая звезда", а также орден Государственного флага 1-й степени. У диктатора заявили, что эта ракета будет противостоять "американскому империализму" и гарантировать "будущее детей нации".

Ким также заявил, что его государство станет "мощнейшей стратегической силой мира, абсолютной силой, беспрецедентной за столетие" и провозгласил значительный скачок в ракетостроении. Также он анонсировал создание "мощнейшей армии в мире" и провозгласил свою страну "полноценным ядерным государством".

Северная Корея и ядерное оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что цель его страны – иметь самую мощную ядерную силу в мире. Он объявил об этом на церемонии, на которой присвоил очередное воинское звание десяткам армейских офицеров, участвовавших в недавнем запуске крупнейшей баллистической ракеты КНДР.

Ранее Северная Корея совершила новые запуски баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.

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