Мир
454
1 мин

Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию

В КНДР также состоялся концерт для вернувшихся из России солдат и банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.

Анастасия Павленко
Ким Чен Ын наградил офицеров

Ким Чен Ин наградил офицеров / © Associated Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил наградами военных, принимавших участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters.

Во время церемонии Ким Чен Ын назвал этих солдат «героическими» и утверждал, что их действия якобы доказали силу армии КНДР. В своем выступлении диктатор упомянул о так называемой «сделке по освобождению Курска», которую представил как доказательство «боевого духа северокорейских военных».

Это уже не первое публичное мероприятие в Северной Корее в честь военных, воевавших на стороне России. Накануне Ким Чен Ын встречался с офицерами зарубежных подразделений и «почтил» солдат КНДР, погибших в Украине.

Ким возложил цветы к мемориальной стене для солдат, погибших за границей / © Associated Press

Ким возложил цветы к мемориальной стене для солдат, погибших за границей / © Associated Press

Ранее украинская разведка сообщила, что Северная Корея продолжает оказывать военную поддержку России, где уже находятся около 11 тысяч военных из КНДР и ожидается прибытие новых групп.

По данным украинской разведки, РФ потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР. В конце июня происходила четвертая волна ротации.

