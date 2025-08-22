- Дата публикации
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию
В КНДР также состоялся концерт для вернувшихся из России солдат и банкет, на котором присутствовали члены семей погибших.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил наградами военных, принимавших участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.
Об этом пишет Reuters.
Во время церемонии Ким Чен Ын назвал этих солдат «героическими» и утверждал, что их действия якобы доказали силу армии КНДР. В своем выступлении диктатор упомянул о так называемой «сделке по освобождению Курска», которую представил как доказательство «боевого духа северокорейских военных».
Это уже не первое публичное мероприятие в Северной Корее в честь военных, воевавших на стороне России. Накануне Ким Чен Ын встречался с офицерами зарубежных подразделений и «почтил» солдат КНДР, погибших в Украине.
Ранее украинская разведка сообщила, что Северная Корея продолжает оказывать военную поддержку России, где уже находятся около 11 тысяч военных из КНДР и ожидается прибытие новых групп.
По данным украинской разведки, РФ потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР. В конце июня происходила четвертая волна ротации.