ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Ким Чен Ын объявил о разработке новой ядерной доктрины КНДР

Северная Корея готовит перемены в собственной военной стратегии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ким Чен Ин

Ким Чен Ин / © Associated Press

Лидер страны Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о разработке новой ядерной политики, которая должна стать основой оборонной доктрины государства.

По сообщениям северокорейских СМИ, обновленный курс объединит усиление ядерного потенциала с развитием традиционных вооруженных сил. Ожидается, что детали этой концепции будут официально представлены на девятом съезде Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын сделал заявление во время посещения военно-научного центра, где ему продемонстрировали новые системы защиты бронетехники. Он подчеркнул, что государство должно быть готово к "любым вызовам и угрозам извне", поэтому курс на укрепление обороны станет ключевым.

Аналитики отмечают, что такие заявления Пхеньяна могут усилить напряженность в регионе, ведь международное сообщество призывает КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации. В то же время власти Северной Кореи продолжают подчеркивать, что все шаги делаются якобы "ради самозащиты".

Напомним, что ранее Южная Корея официально получила нового президента — им стал победивший на досрочных выборах 61-летний политик Ли Чже Мён. Его политическое прошлое и взгляды на войну в Украине вызывают вопросы.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie