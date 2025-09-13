Ким Чен Ын объявил о разработке новой ядерной доктрины КНДР

Ким Чен Ин / © Associated Press

Реклама

Лидер страны Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о разработке новой ядерной политики, которая должна стать основой оборонной доктрины государства.

По сообщениям северокорейских СМИ, обновленный курс объединит усиление ядерного потенциала с развитием традиционных вооруженных сил. Ожидается, что детали этой концепции будут официально представлены на девятом съезде Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын сделал заявление во время посещения военно-научного центра, где ему продемонстрировали новые системы защиты бронетехники. Он подчеркнул, что государство должно быть готово к "любым вызовам и угрозам извне", поэтому курс на укрепление обороны станет ключевым.

Реклама

Аналитики отмечают, что такие заявления Пхеньяна могут усилить напряженность в регионе, ведь международное сообщество призывает КНДР вернуться к переговорам по денуклеаризации. В то же время власти Северной Кореи продолжают подчеркивать, что все шаги делаются якобы "ради самозащиты".

Напомним, что ранее Южная Корея официально получила нового президента — им стал победивший на досрочных выборах 61-летний политик Ли Чже Мён. Его политическое прошлое и взгляды на войну в Украине вызывают вопросы.