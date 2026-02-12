Ким Чен Ын определился, кому передаст КНДР: к диктаторству готовят 13-летнюю девочку

Ким Чен Ын с дочкой и женой

Северная Корея, вероятно, определила дочь Ким Чен Ина — Ким Чу Е — преемницей диктатора. По данным Национальной разведывательной службы (NIS), ее назначение уже готовят.

Об этом пишет Yonhup News.

Дочь Ким Чен Ина станет преемницей?

Такая оценка свидетельствует об усилении позиции разведки по сравнению с предыдущей формулировкой, когда Чу Е называли лишь наиболее вероятной преемницей.

«Ким Чу Э продемонстрировало свое присутствие на различных мероприятиях, включая годовщину основания Корейской народной армии и визит в Кимсусанский дворец Солнца», — сказал депутат Ли Сон-квен.

Кроме того, есть признаки того, что она выражает собственную позицию по отдельным направлениям государственной политики.

В NIS подчеркнули: если раньше речь шла о ее «подготовке» к роли наследницы, то теперь процесс перешел в стадию «назначения». Также разведка намерена внимательно следить, появится ли Ким Чу Е на ключевом партийном съезде, запланированном на конец месяца.

Ранее дочь Ким Чен Ина впервые посетила Мавзолей. Это стало очередным толчком к слухам о том, что она может стать преемницей отца.

Показали фотографии, на которых зафиксирован первый публичный визит Чжу Е в мавзолей Кумсусан — она сопровождала родителей.

Эксперты отмечают, что Ким Чен Ын усиленно демонтирует образ стабильной семьи, появляясь с женой и дочерью на мероприятиях. В то же время следует понимать, что практически невозможно публично назначить Ким Чжу Е, которой, как считается, только что исполнилось 13 лет, наследницей. В настоящее время возраст не позволяет вступить в Рабочей партии.