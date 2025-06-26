Ким Чен Ын открыл курорт в Северной Корее: попасть туда смогут не все

Ким Чен Ин открыл элитный курорт Вонсан-Кальма / © AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл новый масштабный туристический комплекс на побережье, назвав его одним из главных достижений года. Однако курорт не будет принимать иностранных туристов сразу.

Об этом сообщает Fox News.

Государственные СМИ отмечают, что на восточном побережье Северной Кореи построены отели и другие жилища, способные принять до 20 000 гостей. уточняет, когда он станет принимать иностранных гостей.

Эксперты полагают, что Северная Корея вложила значительные средства в строительство этого курорта. И, в конце концов, будет вынуждена привлекать иностранных туристов, в том числе из Китая, чтобы окупить расходы.

Однако восстановление международного туризма происходит медленно из-за длительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, обострения напряженности в отношениях с США и Южной Кореей. А также опасения распространения негативного имиджа страны западными туристами. Аналитики предполагают, что курорт сначала откроется для российских туристов, учитывая активное военное и другое сотрудничество Пхеньяна с Москвой, и только потом для китайских.

На церемонии открытия присутствовал посол России в Северной Корее и сотрудники его посольства. Были ли приглашены китайские дипломаты, не уточняется.

Ким Чен Ин открыл элитный курорт Вонсан-Кальма/ / © AP

В то же время южнокорейским и американским туристам, вероятно, не повезет в ближайшее время. Лим Ил-Чул, профессор Института дальневосточных исследований Университета Кьоннам в Сеуле, отметил, что такие туристические поездки вряд ли возобновятся в ближайшее время, несмотря на высказанную надежду на диалог как со стороны нового президента Южной Кореи Ли Дже Мена, так и президента США Дональда Трампа.

Ким Чен Ын настаивает на превращении страны в туристический центр в рамках усилий по возрождению упадочной экономики. KCNA также сообщает, что вскоре Северная Корея подтвердит планы по строительству крупных туристических объектов в других частях страны.

