Ким Чен Ын отправил в РФ дальнобойную артиллерию: Сеул заявляет, что дальше будет еще

Южная Корея отмечает, что на этом северокорейская помощь Москве не закончится.

Северная Корея отправила в РФ около 200 единиц дальнобойной артиллерии. Чем больше, вероятно, Пхеньян направит еще больше войск и оружия в поддержку войны Кремля против Украины.

Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

"Северная Корея предоставила около 11 тыс. военнослужащих, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов. Есть вероятность, что КНДР будет в дальнейшем поставлять дополнительные войска, оружие и боеприпасы", — заявило министерство.

По данным Сеула, ожидается, что Пхеньян удвоит усилия по разработке оружия в этом году, который станет в последний год пятилетнего плана по разработке современного оружия, такого как атомные подлодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

В этом отношении также вопрос о возможности получения Северной Кореей технологической помощи от РИФ обмена на военную поддержку. В частности, упоминаются технологии для атомных подлодок и технологии входа в атмосферу для межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, южнокорейское Министерство заявило, что Пхеньян, вероятно, пытается создать благоприятные условия для переговоров с Вашингтоном с помощью жесткой риторики и провокаций. Впрочем, Северная Корея пока не отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить взаимодействие с лидером Ким Чен Ином.

Как ранее сообщалось, Северная Корея будет производить дроны, разработанные совместно с Россией. БПЛА будут разрабатывать в обмен на отправку войск КНДР на войну против Украины.

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