Ким Чен Ын / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет расширить производство ядерного оружия и сосредоточиться на развертывании тактических ядерных вооружений в разных сферах.

Об этом северокорейский диктатор заявил во время посещения предприятий по производству ядерных материалов и научно-исследовательских объектов, пишет Reuters.

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По его словам, ядерный потенциал страны систематически наращивают, а ее статус ядерного государства «неприкосновен». Диктатор назвал последние достижения в производстве ядерки значительным успехом и подчеркнул, что КНДР должна использовать тактические ядерные боеголовки «во многих сферах для разных миссий».

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«Наш ядерный потенциал уже стал реальностью», — заявил он.

Ким пригрозил, что любую попытку отрицать ядерный статус Северной Кореи он будет расценивать как «открытое объявление войны». Более того, заявил диктатор, отказ от ядерного оружия невозможен, пока существуют силы, которые используют его для достижения собственного господства.

«Наше владение ядерным оружием является абсолютно необратимым решением, пока существуют злонамеренные силы, которые используют ядерное оружие как средство достижения гегемонии», — дерзко заявил он.

Обвинения в адрес США

Наращивание ядерного арсенала Ким Чен Ын оправдал якобы ростом угроз со стороны США и их союзников. Он обвинил Вашингтон в создании системы ядерного военного альянса и распространении ядерных технологий в регионе.

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В частности, северокорейский лидер подверг критике сотрудничество США, Великобритании и Австралии в рамках оборонного партнерства AUKUS. Он заявил о якобы «опасном прецеденте распространения ядерного оружия через AUKUS в Северо-Восточной Азии».

В ответ министерство обороны Южной Кореи призвало Пхеньян прекратить оправдывать развитие ядерного оружия и выполнять резолюции Совета Безопасности ООН. Сеул также заявил о намерении усилить сдерживание совместно с США.

Аналитики считают, что заявления Ким Чен Ына адресованы, прежде всего, Вашингтону. Пхеньян пытается дать понять, что больше не будет рассматривать переговоры о денуклеаризации, а готов вести диалог с Америкой только как ядерное государство с ядерным государством.

По данным южнокорейских оценок, КНДР может иметь от 80 до 120 ядерных боеголовок. В то же время эти цифры основываются на исследованиях частных организаций и официально не подтверждены.

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КНДР развивает ядерный флот

Отдельно северокорейский лидер посетил базу производства оборудования для ядерных силовых установок. Аналитики предполагают, что там могут производить реакторы и комплектование для атомных подлодок.

Эксперты обратили внимание, что обнародованные снимки могут являться первым публичным свидетельством развития северокорейской программы военного атомного флота. По оценкам специалистов, оборудование может предназначаться для подлодки с ядерной силовой установкой, которую Пхеньян планирует создать в следующем году.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи показал новое смертоносное оружие. Он поставил задачу добиться «абсолютного превосходства» в войне беспилотников. Пхеньян намерен наращивать производство боевых БпЛА и разрабатывать новые военные технологии, в частности, дроны с искусственным интеллектом.

Ранее Ким Чен Ын призвал командиров армейских рот усилить военную подготовку «для полной готовности к ведению войны». Для этого он призвал коренным образом усилить «интенсивность и качество военных учений». Он назвал это их «главной революционной задачей».

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