Ким Чен Ын похвастался ракетой, которая якобы способна ударить по США
В Северной Корее провели грандиозный военный парад, в ходе которого диктатор продемонстрировал новую межконтинентальную ракету «Хвасон-20» перед делегациями из Китая, России и Вьетнама.
В Северной Корее состоялся военный парад, во время которого диктатор Ким Чен Ын продемонстрировал новую межконтинентальную ракету «Хвасон-20».
Об этом сообщает Reuters.
Парад в честь 80-летия основания правящей Трудовой партии Кореи начался в Пхеньяне вечером, 10 октября. В город прибыли премьер-министр Китая Ли Цян, российская делегация во главе с экс-президентом Дмитрием Медведевым и глава Компартии Вьетнама То Лам.
На военном параде Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20», которую КНДР описывает как «самую мощную систему стратегического ядерного оружия» страны.
По данным Пхеньяна, серия межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон» якобы предоставила Северной Корее возможность поражать любую точку материковой части США.
Напомним, Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы для поддержки ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.