Ким Чен Ын показал новое смертоносное оружие и сделал угрожающее заявление: к чему готовится КНДР

Ким Чен Ин / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении достичь «абсолютного превосходства» в войне беспилотников. Пхеньян планирует расширять свой арсенал БПЛА и развивать новые военные технологии, в том числе дроны с искусственным интеллектом. Во время публичного появления северокорейского диктатора сопровождала его дочь.

Об этом сообщает CNN.

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По данным телеканала, Северная Корея представила новый беспилотник типа "стелс", который, как утверждается, должен быть малозаметен для радаров противника.

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Однако реальные возможности новой разработки остаются под вопросом. Пока нет независимых подтверждений того, что северокорейский дрон действительно способен избегать радиолокационного обнаружения или даже совершать полноценные полеты.

Какие беспилотники разрабатывает Северная Корея

Кроме больших малозаметных БпЛА, Пхеньян уделяет внимание компактным ударным дронам, которые могут оказаться не менее опасными.

Как отмечает CNN, особую угрозу представляют беспилотники с оптоволоконным управлением. В отличие от обычных дронов, их сложнее нейтрализовать традиционными средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, КНДР по имеющимся сообщениям изучает возможность использования искусственного интеллекта в военных беспилотных системах.

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Почему новое оружие КНДР вызывает беспокойство

Война России против Украины продемонстрировала, сколь важными стали беспилотники на современном поле боя.

Российские войска активно используют ударные дроны типа Shahed, в то время как Украина применяет массово производимые беспилотники для поражения военных позиций и инфраструктуры противника.

Главная опасность таких технологий состоит в относительно низкой стоимости производства. Дрон, который стоит несколько тысяч долларов или даже меньше, потенциально может уничтожить военную технику стоимостью в миллионы.

Беспилотники также могут использоваться для разведки, атак на важную инфраструктуру и действий без открытого военного столкновения.

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В то же время, несмотря на громкие заявления Ким Чен Ина, пока неизвестно, насколько далеко Северная Корея продвинулась в создании новых систем и готовы ли они к реальному боевому применению.

Новые угрозы Ким Чен Ина: что известно

Напомним, недавно лидер КНДР Ким Чен Ын приказал военным усилить подготовку для «полной готовности к войне». Он призвал повысить интенсивность учений и создать «сильнейшую армию», объявив о новом этапе наращивания военной мощи страны.

На фоне этих заявлений 29 октября Северная Корея запустила около десяти баллистических ракет малой дальности по направлению к Восточному морю. По данным южнокорейских военных, пуски совершили из района города Вонсан, а ракеты преодолели около 250 км. Япония также подтвердила запуск, сообщив, что ракеты упали вне ее исключительной экономической зоны. Это стало не менее 17-м ракетным испытанием КНДР с начала года.

Как сообщало Yonhap, обострение произошло после того, как 23 октября Южная Корея предложила Пхеньяну переговоры по военному разграничению и возобновлению связи между армиями.

Ранее напряженность на границе возросла после взрыва мины в демилитаризованной зоне, в результате которого пострадали три южнокорейских военных. Сеул обвинил в установлении мин солдат КНДР, однако Пхеньян отверг эти обвинения.

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