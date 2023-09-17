Ким Чен Ын покинул Россию под звуки марша "Прощание славянки", которым провожают на войну

Завершился самый продолжительный зарубежный визит лидера КНДР с момента его прихода к власти.

В воскресенье, 17 сентября, коммунистический диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын покинул Россию. Отправление его бронепоезда сопровождал марш "Прощание славянки", которым традиционно провожали российских солдат на войну во время Первой и Второй мировых войн.

Об отбытии лидера КНДР сообщают российские пропагандисты.

Торжественная церемония по этому поводу состоялась в Приморском крае на станции "Артем", где уже стоял бронепоезд Ким Чен Ына. На торжественной церемонии присутствовали высокопоставленные должностные лица РФ, включая министра природных ресурсов России Александра Козлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Шестидневная поездка в РФ была самым продолжительным визитом за границу с момента прихода к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года. В Пхеньян, столицу Северной Кореи, он должен вернуться в понедельник, 18 сентября.

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В Приморском крае Ким Чен Ын в течение двух дней посетил аэродром "Кневичи" и фрегат "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, встретился с северокорейскими студентами и побывал на шоу морских млекопитающих в Приморском. понравились выступления морских котиков и моржа "Миши".

В воскресенье Ким Чен Ын получил также в подарок от губернатора Приморского края пять беспилотников, разведывательный дрон и бронежилет. В ответ Ким Чен Ын сделал подарок российскому Тихоокеанскому флоту, однако, какой именно не разглашается.

Эти военные подарки наблюдатели считают символическими на фоне опасений Запада по поводу возможного соглашения на поставку северокорейского оружия и боеприпасов, необходимых Москве для его наступления на Украину. В Кремле, однако, уверяют, что во время встречи Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина не было подписано ни одного соглашения.

Напомним, 12 сентября лидер Северной Кореи прибыл в Россию. На следующий день Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на Дальнем Востоке на космодроме "Восточный", чтобы провести переговоры.

Во время встречи с Путиным Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что "уверен в успехе России" в войне.

В субботу, 16 сентября, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на аэродром "Кневичи" во российском Владивостоке. Вместе с министром обороны страны-агрессорки России Сергеем Шойгу он посмотрел на ядерные бомбардировщики, гиперзвуковые ракеты и военные корабли.

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