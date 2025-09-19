Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием новых дронов в КНДР: посоветовал "прикрутить" им искусственный интеллект

Ким Чен Ин / © Associated Press

Реклама

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал тестирование новых беспилотников и приказал оснастить их искусственным интеллектом.

Северокорейский диктатор присутствовал при проверке тактического ударного беспилотника "Кумсонг" и стратегического разведывательного дрона.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство КЦНА, Ким Чен Ын остался доволен результатами испытаний и дал поручение усилить возможности БПЛА с помощью технологий искусственного интеллекта.

Реклама

Кроме того, лидер КНДР посетил Синуджу на границе с Китаем, где проверил ход строительства большой тепличной фермы.

В Пхеньяне подчеркивают, что дроны вроде бы разрабатываются как для военных, так и для разведывательных задач.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что на войны в Украине погибли около двух тысяч военнослужащих КНДР.