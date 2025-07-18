Ким Чен Ын построил "элитный" курорт для россиян, но он почти сразу закрылся: что случилось

Роскошный курорт Ким Чен Ина закрылся для иностранцев / © AP

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В июле северокорейский диктатор Ким Чен Ын грандиозно открыл свой новый прибрежный курорт Вонсан-Кальма, назвав его одним из величайших достижений года. Однако менее чем через три недели иностранным туристам неожиданно запретили въезд.

Об этом пишет BILD.

Государственный туристический сайт DPR Korea Tour опубликовал короткое сообщение: мега-курорт на Японском море «временно не принимает иностранных туристов». Причины и сроки запрета остаются неизвестными.

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Через две недели работы курорт успел принять только местных граждан и небольшую группу россиян. Среди посетителей был даже министр иностранных дел России Сергей Лавров, оптимистично заявивший: «Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше».

Почему курорт может быть некрасивым?

Несмотря на дипломатические реверансы, Ли Санггин из Института стратегических исследований в Сеуле предполагает, что курорт может оказаться слишком отдаленным и дорогим для туристов и, в частности, россиян. Издание «Фонтанка» подробно описало недостатки отдыха в КНДР:

Стоимость: Тур обойдется не менее 145 000 рублей за семь дней на человека (без учета билетов во Владивосток).

Оплата: часть суммы (1400 долларов) необходимо оплатить в «новых» долларах только в московском офисе туроператора.

Доплата за комфорт: Отдельный номер обойдется в дополнительные 450 «новых» долларов; номера второго и первого класса — 520 и 850 долларов соответственно.

Ограниченный пляжный отдых: С семи дней только четыре отведены на пляж. Остальное время занимают визиты в идеологически важные объекты в столице: памятник Чучхе, музей Победы и памятник освободителям.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл новый масштабный туристический комплекс на побережье, назвав его одним из главных достижений года. Однако курорт не будет принимать иностранных туристов сразу.

Государственные СМИ отмечают, что на восточном побережье Северной Кореи построены гостиницы и другие дома, способные принять до 20 000 гостей.

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