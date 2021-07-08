Ким Чен Ын потерял до 20 килограммов: разведка доложила о состоянии здоровья похудевшего лидера

Информацию получили разведчики в КНДР.

Южнокорейские власти рассказали о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. За последнее время Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Bloomberg.



По словам депутата Ким Бен Ки, Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время, но не имеет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной.

Ким Чен Ын продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи.

Напомним

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы. В Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худобы.

Новости мира: Ким Чен Ын сообщил, что Северной Корее грозит голод

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку