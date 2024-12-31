Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо российскому диктатору Владимиру Путину, поздравив его и россиян с Новым годом.

Об этом сообщило издание KCNA.

Северокорейский лидер поздравил Путина и россиян, в частности военных, с Новым годом. В письме он выразил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Лидер КНДР заявил, что страны "подняли эти связи на новую высоту в этом году, с помощью новых проектов".

Ким Чен Ын выразил надежду, что "Новый 2025 год станет первым годом победы в войне в XXI веке, когда российская армия и народ одолеют неонацизм и одержат великую победу".

Напомним, по данным СНБО, репутация "страшного диктатора с ядерной кнопкой и великой армией", которую Ким Чен Ын и его пропагандисты строили на протяжении многих лет, страдает от командиров российской армии.

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