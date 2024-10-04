Ким Чен Ын пригрозил США и Южной Корее ядерным оружием в случае нападения

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын пригрозил использовать ядерное оружие, если кто-то будет посягать на суверенитет страны.

Об этом информирует Reuters.

Диктатор подверг критике президента Южной Кореи Юн Сук Йол, который заявил о необходимости положить края диктаторскому режиму в КНДР.

Ин заявил, что южнокорейский президент "хвастался чрезвычайным противодействием военных сил на пороге государства, владеющего ядерным оружием".

"Он подтвердил, что если враг, охваченный чрезвычайной глупостью и безрассудством, попытается использовать вооруженные силы, посягающие на суверенитет КНДР... КНДР без колебаний использует все наступательные силы, которыми он обладает, включая ядерное оружие", — сказал диктатор.

СМИ КНДР сообщают, что Ин заявил об этом в среду, находясь на тренировочной базе подразделений специальных операций армии в среду.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР пугает Запад ядерной войной.

Кроме того, мы ранее информировали, что США ввели новые санкции против России и Северной Кореи.

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