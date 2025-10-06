- Дата публикации
Ким Чен Ын пригрозил усилить присутствие КНДР на море
СМИ КНДР продвигают нарратив, что посещаемая диктатором выставка отмечает «значительное развитие» модернизированных вооруженных сил Северной Кореи.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с заявлением об усилении присутствия страны на море.
В воскресенье он посетил новый военно-морской эсминец «Чхве Хен», сообщает Reuters.
«Военно-морской флот должен быть готов тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации противника», — отмечается в сообщении со ссылкой на государственные каналы.
Режим в Пхеньяне пропагандирует нынешнюю выставку оборонных достижений как «прекрасное развитие» модернизированных вооруженных сил КНДР.
Аналитики отмечают, что пока неясно, когда Северная Корея спустит на воду новый эсминец и другие боевые корабли.
Южнокорейская компания SI Analytics сообщила в сентябре, что спутниковые снимки подтвердили установку двигателей на Чхве Хьон и предположила, что корабль может провести ходовые испытания уже в этом месяце.
Напомним, Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы по поддержке ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.