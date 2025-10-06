Ким Чен Ын пригрозил усилить присутствие КНДР на море

Ким Чен Ын / © Associated Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с заявлением об усилении присутствия страны на море.

В воскресенье он посетил новый военно-морской эсминец «Чхве Хен», сообщает Reuters.

«Военно-морской флот должен быть готов тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации противника», — отмечается в сообщении со ссылкой на государственные каналы.

Режим в Пхеньяне пропагандирует нынешнюю выставку оборонных достижений как «прекрасное развитие» модернизированных вооруженных сил КНДР.

Аналитики отмечают, что пока неясно, когда Северная Корея спустит на воду новый эсминец и другие боевые корабли.

Южнокорейская компания SI Analytics сообщила в сентябре, что спутниковые снимки подтвердили установку двигателей на Чхве Хьон и предположила, что корабль может провести ходовые испытания уже в этом месяце.

Напомним, Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы по поддержке ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.